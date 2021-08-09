台灣銀行家雜誌獲獎 黃崇哲推普惠金融受肯定

台灣金融研訓院表示，第四屆新世代金融傳播獎公布得獎名單，該院所屬台灣銀行家雜誌製作的「金融生活調查：金融共好，共同創造美好」系列報導榮獲獎項，顯示研訓院踐行普惠金融政策之事獲得肯定。

台灣金融研訓院院長黃崇哲兼任台灣銀行家雜誌總編輯，對於金管會的普惠金融政策十分注重，特地籌畫全台第一份金融生活調查，並收錄精華內容於台灣銀行家雜誌，期望讓金融弱勢族群能有機會逐步改善財務狀況。此次雜誌得獎為首次獲得殊榮，也可看到企畫的內容更受大眾肯定。

台灣金融研訓院表示，得獎的原因主要是評審們認為此系列報導詳盡分析台灣民眾金融生活現況及風險抵抗力，清點問題並借鏡他國經驗，提出應重視數位方式提升年輕世代金融素質等建議，充分展現推動普惠金融之社會關懷。

「金融生活調查：金融共好，共同創造美好」是台灣第一份金融生活調查報告，刻畫出台灣民眾在收支、儲蓄、借貸、保險等金融生活中的各項面貌；聚焦發掘國人金融生活弱點，引導金融功能進一步發揮，讓財務情況脆弱者有機會改善生活，全民共享金融幸福。

台灣金融研訓院過往是以金融測驗與金融訓練作為主要業務，而旗下的台灣銀行家雜誌自發行以來，今年已邁向第十年，長期關注銀行、證券、保險等相關金融議題，藉由深入淺出的內容，協助讀者掌握金融情勢脈動、重要政策以及金融產業發展最新動態。

新世代金融傳播獎主要鼓勵新聞工作者發揮公共服務精神、並深入重要金融財經科技議題做優質報導，今年共有22件作品參選，得獎的五件作品，除了台灣銀行家雜誌「金融生活調查：金融共好，共同創造美好」系列報導外，還有經濟日報的「迎向貨幣新紀元」、商業周刊「一件盜領案背後銀行貪婪真相」、今周刊「台灣ESG風雲錄」、非凡電視台「支付新世代－迎戰數位金融浪潮」。