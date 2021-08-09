華南金前七月賺109.68億元 EPS 0.85元
華南金控（2880）今（9）日公布7月自結獲利，本月稅後純益為16.80億元、月減27.3%，累計稅後純益109.68億元、年增271%，累計EPS 0.85元。
其中子公司華南銀行12.36億元、月減34.6％，累計稅後純益90.53億元，與去年同期比成長30.1%。
華南金控主管指出，銀行本月在利息收入與手續費收入都有比上月表現來的好，不過受到美金升值幅度的影響，因此7月金融資產收益上就跟著減少，另外考量現在的疫情不是很穩定，所以銀行也在7月時多提了呆帳準備，以因應下半年市場的風險性。
華南銀行7月股息收入約4億元，金控主管說，之後股息收入高峰會落在第3季，挹注獲利。
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