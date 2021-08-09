合庫金前七月大賺124.8億元 年增近三成、 EPS為0.9元

說到數位資產，最具有代表性的資產形態，非以比特幣（Bitcoin）為代表、以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣莫屬。之前各國政府對於該領域的規管較為寬鬆，且由於法規天然具有的滯後性屬性，在各國相關監管制度尚未完善下，使得能輕鬆跨境、流通方便的交易加密貨幣火遍全球。

2021-08-09 13:46