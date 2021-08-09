合庫金前七月大賺124.8億元 年增近三成、 EPS為0.9元
合庫金控（5880）昨（9）日公布最新獲利，金控7月稅後純益22.77億元，較去年同期大增38.3%，累計前七月稅後純益為124.8億元，較去年同期激增29%，每股稅後純益0.9元。
合庫金7月交出亮眼獲利成績單，合庫銀主管指出，金控獲利成長較多，除銀行子公司成長較多外，人壽、證券與資產管理公司等子公司獲利也頗有斬獲。
其中，核心子公司合庫銀行，7月稅後純益為20.06億元，較去年同期大增56.1%，累計稅後純益106.4億元，年增28.7%，每股稅後純益為1.02元。
合庫銀主管說，以銀行而言，7月有將近10億元的股息入帳，利息淨收益收益與信託業務手續費也較去年同期大幅增長。
合庫銀主管表示，第3季向來是現金股利入帳高峰，接下來幾個月仍將有股息陸續入帳、挹注獲利。
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