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永豐Fintech助攻 攜手成功大學打造零現金校園

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
即日起，成大學子繳交學雜費或其他行政規費時，只要輕掃自動繳費機QR Code，就能以任一銀行支援行動支付綁定的信用卡、簽帳金融卡或Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay三大行動支付完成繳費。／永豐銀行提供
即日起，成大學子繳交學雜費或其他行政規費時，只要輕掃自動繳費機QR Code，就能以任一銀行支援行動支付綁定的信用卡、簽帳金融卡或Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay三大行動支付完成繳費。／永豐銀行提供

未來金融提早實現！永豐金（2890）旗下永豐銀行今（9）日宣布與國立成功大學聯手出擊，自動繳費機導入永豐行動支付服務，即日起正式上線，提前建構校園全方位金融支付環境，為成大2萬多名學子開啟全新體驗，提前實現校園零現金支付願景。

永豐銀行表示，國內非現金支付比例逐年提升，永豐攜手成大雙方合作推動「校園未來金融實驗專案」，於成大自動繳費機導入永豐行動支付服務，學生繳交學雜費或其他行政規費時，不必攜帶大筆現金，只要輕掃自動繳費機QR Code，就能以任一銀行支援行動支付綁定的信用卡、簽帳金融卡或Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay三大行動支付完成繳費，為成大2萬多名學子開啟全新數位支付體驗。

永豐銀行指出，去（2020）年起攜手成大推動第二階段產學合作，朝新科技、新架構與新業務等三大面向持續執行多項計畫，包含輔助營運決策的「分行據點妥適性評估專案」、提升業務效益的「客群精準行銷專案」及「校園未來金融實驗專案」等。其中「校園未來金融實驗專案」透過創新生態培育計畫、場域轉型／實驗及市場驗證等三大方向，藉著工作坊、講座或比賽等活動，積極與年輕族群溝通數位帳戶、智能化理財與智慧支付等應用，並協助成大進行校內金流數位轉型與整合，逐步實踐無所不在的場域金融發展願景。

配合2023年起《民法》成年定義下修至18歲，屆時大學生即可自主開戶或辦理信用卡[1]，永豐銀行與成大未來金融實驗團隊歷時3個月的學生體驗統整、實際場域訪查後，自7月底起，於自動繳費機正式導入永豐行動支付服務，適用繳納包括學雜費、成績單、學位相關證明文件或補發識別證等規費、宿舍電費、行政費及臨時停車費等，且減少日終現金清點及對帳程序，促成校方、學生雙贏局面。

線上繳費平台即將上線　時間場域不受限

下一階段，永豐將聯手成大計算機與網路中心開發「線上繳費平台」，永豐銀行指出，透過API（Application Programming Interface；應用程式介面）應用串接金流與校內資訊流，未來繳費可不受時間、地點限制，預計9月上旬正式上線，提供師生優質安心的支付體驗。

永豐銀行 成大 行動支付

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