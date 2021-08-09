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國泰金攜三大「雲」開技術年會 分享跨界串接新科技

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰金控首度攜手AWS、Google Cloud、微軟於8月26日舉辦2021「國泰金控技術年會－跨界雲端新常態」，暢談如何運用創新雲端運算服務，打造跨界數位金融體驗。／國泰金提供
國泰金控首度攜手AWS、Google Cloud、微軟於8月26日舉辦2021「國泰金控技術年會－跨界雲端新常態」，暢談如何運用創新雲端運算服務，打造跨界數位金融體驗。／國泰金提供

國泰金控（2882）連二年舉辦國內最大規模的金融科技技術年會，今年更破天荒攜手全球三大雲端服務供應商，包括亞馬遜雲端服務Amazon Web Services （AWS）、Google Cloud與微軟，將於8月26日舉辦「2021國泰金控技術年會：跨界雲端新常態」，短短一周詢問度破表，已吸引2,000人報名。

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，國泰金控數位轉型的腳步並沒有受到疫情影響而停歇，我們持續偕同各子公司在金融科技突圍創新，也攜手各產業，共同擴大台灣科技金融版圖並接軌國際。去年技術年會，我們收到各界非常熱烈的迴響，今年我們不僅將分享國泰重要的數位轉型成果，更會揭露在疫後新常態下，國泰如何善用過去所積累的創新能量，以及對數據與新興技術的掌握，敏捷回應快速變化的用戶需求、技術革新與市場競爭。我們深深希望，台灣的金融科技能夠更快速發展，讓整個產業更活絡，讓世界看到台灣。

國泰金強調，今年技術年會 規模、議題、技術交流安排都以更高規格設計，邀請27位產業重量級講師在17個技術專場中，暢談如何運用創新雲端運算服務，打造跨界數位金融體驗，迎接後疫時代數位轉型新常態。上午場將針對金融業在數位時代所需建構的「跨界力」、「整合力」、「架構力」與「轉型力」，由國泰講者輪番上陣，分享最新趨勢及關鍵洞察；下午場則首次增加「ABCD技術分軌」專題演講，議題涵蓋API、Big Data、Cloud與DevOps共12場次，邀請各領域專家，從技術角度切入分享國際脈動與產業應用實例。

此外，國泰金控將首次分享如何整合業務前台及APIM管理後台，串接跨公司業務，打造創新國泰即服務創新生態圈；在數據分軌中，國泰金控也將公開由數數發中心資料科學實驗室所自主開發的特徵搜尋套件，能有效強化資料落地分析與應用。至於雲端部署、DevOps專場，國泰金控將展示如何兼顧效能與安全，擁抱雲原生及混合多雲架構，加速IT現代化與創新業務的發展，並透過建置DevOps維運雲，實踐雲端自動化及標準化。

國泰金控於2020年領先同業，推出全台首場由金融業主辦的科技金融技術年會，獲得市場廣大迴響並掀起討論熱度。為持續推升台灣科技金融發展能量並促進產、官、學、研界交流，國泰金控今年更擴大合作夥伴，除了AWS、Google Cloud、微軟外，也邀請趨勢科技、HPE台灣、RedHat、CloudMile、KKStream、遠傳電信（4904）、金士頓科技等代表，透過12場專題演講與5場高峰對談，與國泰共同譜出科技金融與雲端服務新樂章。

國泰金控 雲端服務 金融科技

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