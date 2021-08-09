富邦金8月31日將入主日盛金 正式啟動金金併

適逢台股除權息旺季，日盛金控（5820）將於8月31日舉行股東會並於屆時通過除權息日，富邦金控（2881）)表示預計屆時將亦取得日盛金控實質經營權，正式啟動金金併進程。

富邦金控表示，目前持續自公開市場以每股不超過新台幣13元(含權息)之價格買進日盛金控普通股，並依日盛金控8月31日股東會決議股息發放情形、主管機關核准和日盛金控董事會訂定之除權、除息基準日動態調整每股買進價格。

若以日盛金控於110年3月19日公告經董事會通過之盈餘分派案之結果試算，除權、除息基準日後將調整每股以不超過新台幣12.4元購入日盛金控普通股。

同時，富邦金也表示，後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為對價，依照預定之合併時程，推算應發生於日盛金控除權、除息基準日後，故將以每股新台幣12.4元(除權息)取得日盛金控仍留流通在外之剩餘全數股票，而非以富邦金控股票進行換股，提醒仍持有日盛金控股票之投資人留意。合併時程目前係為暫定，仍取決於富邦金控與日盛金控申請情形與主管機關核准而定。

此外，日盛金控股東於公開市場出售日盛金控普通股股權，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，富邦金建議日盛金控股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金控於今年4月26日及5月3日分別公告，持續自公開市場以每股新台幣13元內(含權息價格)買進日盛金控普通股(以不超過20%為限)，且依日盛金控公告之配股配息資料，於日盛金控董事會訂定之除權、除息基準日後將調整為以每股不超過新台幣12.4元購入。截至7月7日，富邦金控已取得日盛金控55.87%股權。