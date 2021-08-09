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中信關鍵半導體ETF 8/17將首次配息

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中信關鍵半導體ETF（00891）上市不到半年，已經成為台股原型ETF中，規模第8大、受益人數第6大的基金。中信關鍵半導體ETF為季配息，即將於8月17日進行第一次配息，每單位配息金額預估為0.25元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減，參與配息的最後申購日為8月16日。

中信關鍵半導體ETF為國內首檔聚焦台灣半導體產業的台股ETF，隨電動車、5G、AI科技競逐風起雲湧，對半導體的需求急速升高，半導體產業在缺貨漲價的聲勢拉抬下，指數表現相對台股其他主要科技指數亮眼，引發市場資金追捧。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，隨第3季為傳統電子旺季，且近期不少半導體公司由於財報亮眼，股價受激勵，進一步吸引資金回流電子股，有利後續產業表現。半導體缺貨的結構性問題將延續到2022年，導致漲價效應持續，不僅競爭激烈的晶圓代工調漲價格，MCU、記憶體報價也持續上揚，後市表現具想像空間。

自5月台灣爆發本土疫情後，防疫升級導致市場在5月24日至6月30日暫停召開股東會，市場一度擔憂股息發放將一延再延，但張圭慧解釋，7月防疫措施略微放寬後，企業多已加緊開會、盡速安排配息時程，盡力使股息發放期間盡可能與往年一致。以關鍵半導體的指數成份為例，迄今觀察疫情對於股息發放並無顯著影響。

中信關鍵半導體ETF追蹤的台灣ESG永續關鍵半導體指數，完整涵蓋半導體上中下游產業，且根據彭博統計至8月4日，無論近1月、近3月、甚或今年以來，台灣ESG永續關鍵半導體指數表現都相對台股其他主要科技指數出色。

半導體 ETF 配息

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