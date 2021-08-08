自用車外送恐無理賠 工會籲跨部會明確納管

針對審計部指出外送員用自用車恐無理賠，全國外送產業工會發言人蘇柏豪受訪時表示，目前因法規限制，公司無法幫外送員納保，即使外送員自行納保，但願意承擔的公司少、保費高、限制條件多，仍無法保障外送員權益。他呼籲經濟部、交通部與金管會進行修法討論，並建議仿效管制Uber的方式，納管外送員。

外送員權益堪憂

審計部近日表示，外送員出意外的案件數逐年攀升，從2017年的2869件，到2020年暴升為6579件，但外送車輛在自用汽車保險契約中屬不保事項，外送車輛即便已投保一般車體、第三人責任險，於事故發生時仍無法獲得保險理賠。

審計部指出，市場上已有因應相關新興產業崛起，推出營業機車附加條款，提供外送員包含每一人體傷死亡、每一事故及財損等保險保障，但相關規定尚無營業機車及機車職業駕駛執照規範，不利管理營業機車及其駕駛。

有保險也不敢保

蘇柏豪受訪時坦言，雖然金管會曾表示，公司不能保險，外送員可以自行買附加營業使用機車險，但願意承保的保險公司並不多，1台機車的保費價差可從3000到12000元不等，高額保費，加上投保條件限制多，讓外送員根本不敢投保，但金管會並不管保險公司的保險內容，無法真正促進外送員權益。

他說，自用汽車保險契約中規範「保險公司不負賠償責任」是針對汽車，對機車來說非常不公平。許多公司，如麥當勞歡樂送、便當店送便當等，機車也會有類似運用，但法規並不將這些產業視為「作收受報酬載運貨物等類似行為之使用」，卻認定外送平台屬於不保事項，非常不公平。

跨部會明確納管

蘇柏豪呼籲經濟部、交通部與金管會能夠一起討論有關外送平台在法律上的定位，讓外送員得以享有基本的保障，不會在工作發生意外時無法獲得補償。他甚至建議交通部仿效管制Uber的措施，只要從事相關行業，交通主管機關都必須要在行照上加註為「營業車」，才可加入外送平台，並獲得保險保障。

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