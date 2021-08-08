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15家金控資產大爆發！今年挑戰衝破66兆元大關 「這家」增幅最高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
法人估今年整體15家金控總資產有望超越66兆元關卡。圖為多家銀行示意圖。圖／聯合報系資料照片
法人估今年整體15家金控總資產有望超越66兆元關卡。圖為多家銀行示意圖。圖／聯合報系資料照片

全球低利率時代，國人的錢都放在哪裡？還是在金融機構身上！尤其隨著台商回流、股債市近二年來走大多頭，金融業資產也跟著水漲船高。2018年底15家金控總資產才剛剛突破50兆元大關，短短二年時間已破60兆元大關，只花二年3個月增加11兆元，今年各家上半年又頻破新高下，法人估今年整體15家金控總資產有望超越66兆元關卡。金融資產快速增長且愈來愈龐大，管理與去化導引投資、整併問題等，都考驗各家金控高層與主管機關金管會的能力。

玉山金（2884）董事長黃男州在4日法人說明會上表示，玉山金總資產在今年六月正式突破新台幣3兆元，距離上一個兆元，僅花三年半就達成第三個一兆元，資產規模快速成長，展望未來，自我成長、併購、策略聯盟，都將是玉山金重要的壯大模式。

無獨有偶，富邦金（2881）董事長蔡明興在7月23日股東會時也首度表示，希望今年合併總資產可以衝破10兆元大關。將與國泰金（2882）雙雙成為國內唯二兩家突破10兆元大關的超大型金控，截至今年第1季底，國泰金總資產已突破11兆元達到11.08兆元，穩居金控第一位寶座。中信金（2891）以6.63兆元排名第三。

黃男州表示，玉山金花了18年，在2010年達到第一個兆元資產，在2017年用七年達到第二個兆元，今年六月總資產突破3兆元，等於僅花三年半就達成第三個一兆元，營運規模以過去十年複合成長率10.3%速度快速成長。

近三年多來金控總資產成長速度確實相當驚人！據公開資訊觀測站統計，截至2018年底15家金控合計總資產為50.29兆元，短短二年後就突破60兆元大關，截至今年第1季為止，合計更已來到61.34兆元。

等於只花二年三個月時間，15家金控總資產就增加逾11兆元之多，增幅將近22%。尤其是一年比一年快速，光2020年一整年就增加9.89%，是近年來最快速一年。而今年台股第2季又創下史上新高，台商回流期限將屆、不動產課稅登錄新制上路民眾搶交屋等效應，半年報即將公布，市場看好上半年金控總資產將進一步大幅攀升，加上下半年迎接金控獲利更高峰來臨，法人預估今年整體15家金控總資產有機會上看66兆元以上。

若從個別金控角度來看，從2018年底以來至今年首季，總資產成長最快速的是永豐金控（2890），增幅近38%排名第一，玉山金增幅28%排名第二、開發金（2883）以26%排名第三，其他資產增加了超過四分之一以上的還有富邦金與台新金（2887）二家。不過隨著各家金控資產大增，為股東爭取更高權益報酬也變得相對更難，如何邁向下一階段成長新紀元，也成為主管們的一大考驗。

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