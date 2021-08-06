強化集團企業關係人申請上櫃規定　進貨金額不得逾70%

為強化申請上櫃公司業務集中關係人審查條件，櫃買中心昨（6）日修正集團企業申請上櫃相關規章，主要有兩大部分，一是申請公司向集團企業進貨金額不得超過70%，二是增列來自集團異業營業利益不得超過50%，惟均設有但書，相關規定與企業申請上市主板相同，新規定即日起生效。

證交所亦於上周發布相關新規定，櫃買中心表示，這次修正內容主要包含兩部分，一是進貨方面，原規定申請公司向集團企業進貨金額不超過50%、向母公司進貨不得超過50%，現在改為申請公司來自集團企業公司(包含母公司)的進貨金額不得超過70%，但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，不在此限。

第二部分是有關營業收入及營業利益，原規定只規範營收比例，但鑑於營業利益亦牽動營運成果，櫃買中心增列營業利益項目。按新規定，申請公司來自於集團企業公司的營收或營業利益金額，皆不得超過50%，或利用集團企業公司所提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額亦不得超過50%，但若營收及營業利益金額是基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因造成，且前述集中比率未超過70%者，不在此限。

此外，櫃買中心表示，考量申請上櫃公司的業務若高度集中於非屬集團企業公司的關係人，亦有財務或業務未能與他人獨立劃分之疑慮，故比照對集團企業公司規定，也在不宜上櫃具體認定標準增訂相關規範。

櫃買中心昨天修正規章，包括「集團企業申請股票上櫃之補充規定」、「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」及「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」等三項，已經金管會核備，自公告日（6日）起實施。