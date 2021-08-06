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集保首創「視訊輔助股東會平台」 兼顧防疫與股東權益

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

新冠肺炎降至二級警戒，上市櫃公司近期也正陸續召開股東會。投資人可能會憂心疫情捲土重來，對於是否參加股東會仍然心存觀望。今年集保結算所配合金管會政策，建置「視訊輔助股東會平台」，讓投資人遠端參與股東會，憂慮一掃而空。

集保結算所總經理朱漢強表示，「視訊輔助股東會平台」是國內首次推動的新制度。截至7月底，已有十餘家發行公司申請使用，其尚未電子投票或交付委託書之股東，只要於8月6日至股東會前四日完成登記後，股東會當日即可視訊方式參與股東會，但無法至股東會現場參與會議。

投資人可以透過三種管道以視訊方式參與股東會，分別是使用手機，透過「集保e手掌握」App、券商下單App導入「股東e票通」平台；或者使用電腦，以自然人憑證、工商憑證或TW FidO行動識別等認證方式登入「股東e票通」平台，辦理會前登記及當日參與股東會。

至於該如何辦理登記？投資人點選「視訊輔助股東會」之「登記/註冊」，第一次先進行註冊，填寫個人Email資料並完成驗證，接下來即可就想要參加的股東會點選「登記」。股東會召開前二日，集保結算所也會貼心以電子郵件提醒，並詳述參與股東會流程，投資人完全不必擔心因事務繁忙而忘記參與股東會。

股東會當天，已事先登記之股東，於股東會召開前30分鐘，可點選「視訊輔助股東會」之「報到/投票」後，選擇想要參加股東會場次點選「報到」，系統即出現直播平台路徑及股東登入資訊（帳號、識別碼），股東再以此資訊登入直播平台，觀看股東會直播並進行文字提問。

至於關鍵的線上投票功能，投資人只要完成報到，並且在主席宣布會議開始後，即可回到「股東e票通」平台，點選「投票」鍵後進行各議案投票。在投票時間結束前，投資人都可以進行修改。投票結束後，公司將彙整投票結果，同步公告於直播平台。

投資人透過「視訊輔助股東會平台」參與股東會，對公司而言，減少實體股東會參與人數，降低股東出席群聚風險；投資人也能確保自身權益，進而落實股東行動主義，創造企業與投資人雙贏，共同為防疫盡一分心意。

視訊輔助股東會平台專區（https://reurl.cc/ZGEZVp）

客服專線02-2514-1188

股東會 投票

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