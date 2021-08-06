玉山金前7月獲利126.1億元 創歷年同期新高
玉山金控（2884）今（6）日公布2021年7月自結盈餘，單月稅後盈餘23.6億元，累計前7月稅後盈餘126.1億元，較去年同期成長10.9%，創歷年同期新高，EPS為1.00元。玉山金控本周剛舉行法人說明會，會中宣布玉山金控資產達到3兆元，未來四到五年挑戰至4兆元。
玉山金控主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘110.7億元，較去年同期成長3.6%，玉山證券累積稅後盈餘成長182.0%，玉山創投累積稅後盈餘成長30.1%。雙子公司穩健成長，其中玉山證券受到大盤走高、交易熱絡，推升獲利表現。
面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言