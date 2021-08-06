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第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

玉山金前7月獲利126.1億元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山金控（2884）今（6）日公布2021年7月自結盈餘，單月稅後盈餘23.6億元，累計前7月稅後盈餘126.1億元，較去年同期成長10.9%，創歷年同期新高，EPS為1.00元。玉山金控本周剛舉行法人說明會，會中宣布玉山金控資產達到3兆元，未來四到五年挑戰至4兆元。

玉山金控主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘110.7億元，較去年同期成長3.6%，玉山證券累積稅後盈餘成長182.0%，玉山創投累積稅後盈餘成長30.1%。雙子公司穩健成長，其中玉山證券受到大盤走高、交易熱絡，推升獲利表現。

面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

玉山金控 玉山銀行

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