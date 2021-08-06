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金管會人事大調動 銀行保險二副局長換人

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會人事大調動！今（6）日宣布銀行局、保險局二大局副局長分別由原本的黃光熙及王麗惠換成童政彰與林志憲。其中林志憲更是從過去負責金融沙盒最有力的綜合規畫處處長調升，保險業近來受疫情影響，暫行指引免親晤親簽後，各家紛紛推出遠距投保試辦，此次人事望彰顯金融科技未來在保險與銀行業的重要性日深，保險局前副局長王麗惠及銀行局前副局長黃光熙均改調參事，將於8月9日到職。

金管會今日宣布人事變動，綜合規劃處處長林志憲調任保險局副局長，由副處長胡華陞任處長；此外銀行局主祕童政彰升任副局長，由組長侯立洋調任主任秘書，並均於今年8月9日到職。此次人事案奉行政院8月6日院授人培字第1103003123號令及金管人字第11001938992號、第11001940092號、第11001940093號令核定，並自同日生效。

童政彰大學唸的是中原大學國際貿易學系，並取得美國羅耀拉大學企業管理碩士及國立政治大學法律學碩士，81年公務人員高等考試二級考試國際貿易類科及格進入公務人員體系，曾任金管會銀行局科長、專門委員、副組長及主任祕書，同時也曾在綜合規劃處擔任專門委員與副處長。

林志憲自東海大學法律學系畢業後，82年公務人員高等考試金融法務組及格進入公務體系，經歷包括行政院科長、金管會保險局專門委員、副組長，還曾到教育部擔任專門委員、副處長，以及行政院大陸委員會參事及國家發展委員會參事兼法制協調中心主任。

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