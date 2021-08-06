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華銀慶祝李智凱奪銀 發萬張紀念卡享現金回饋20％

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

華南金控（2880）長期贊助體操國手李智凱，日前在東京奧運男子鞍馬決賽拿下銀牌佳績，為臺灣體操史寫下新頁，華南金控分別頒發選手李智凱及教練林育信100萬元及10萬元激勵獎金，此外，華南銀行也宣布將限量發行「ｉ網購生活卡（夢想完美落地款）」1萬張，並加碼提撥100萬元基金，用於獎勵未來舉辦「小小體操營」中選拔出之優秀小小體操員。

華南銀行規劃自8月13日起受理「ｉ網購生活卡（夢想完美落地款）」線上申辦且成功核卡者，自核卡日起至明年3月底，每期帳單將可享有指定20大通路20%現金回饋，且每期帳單回饋上限500元，其中指定通路包含FoodPanda、Uber Eats、Spotify、KKBOX、綁定街口APP於五大便利商店消費及綁定台灣Pay消費等。

此外，華南銀行將於8月16日起舉辦「臺灣好棒消費贈獎活動」，只要於9月16日前持華南銀行信用卡，單筆一般消費達2，020元（含）以上，並登錄成功，即可獲得「卡娜赫拉的小動物－體操版運動毛巾」1條（限量1萬條）。

華南銀行自107年起每年舉辦「小小體操營」活動，由李智凱、林育信等擔任總教練，同時邀請國家隊教練親自帶隊訓練，將長年累積的國際賽事經驗分享給小小體操員，培育出下一個體壇新星。

華南銀行 華南金控 李智凱

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