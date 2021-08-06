中信小資高價ETF 獲准成立

今年7月外資大幅流出台股，金額高達42億美元，為今年以來次高。中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，即使外資提款不手軟，國內法人對高價股前景仍具信心，光就千金股而言，逾半千金股於7月獲法人增持。中信投信推出信小資高價30 ETF（00894），為首檔聚焦高價股、零股熱門標的 ETF，獲准8月5日成立，適合預算有限的小資族。

張逸敏表示，千金股主要集中在電子業，由於基期較低且第３季為傳統電子旺季，預期將是全年最旺的一季，加上台股半年報數字佳、法說會對下半年展望多半為正面看待，成長趨勢明確，使逾半電子千金股獲法人加碼。近期電子股由於半導體缺貨漲價效應持續，車用、伺服器出貨轉強等，不少公司營收可望持續創高，競爭力高的高價電子股未來展望仍充滿想像空間。

另一方面，張逸敏表示，美國第２季經濟數據低於市場預期，上周聯準會會議也延續貨幣寬鬆政策，美元指數出現漲多回檔，指數跌破月線支撐，亞幣隨之反彈，有利台股後續資金動能轉強。聯準會可能於今年底前縮表，根據過去歷史經驗，貨幣寬鬆期間，於資金行情支撐下，縮表可能對股市帶來短期衝擊，但跌幅多半在10%內，且隨著經濟復甦更加明確，股市仍呈現多頭狀態。高價股由於法人持有比例高，股本相對小，對於市場波動亦較敏感，多頭時期漲勢高於大盤，建議投資人可以ETF參與市場多頭行情。

中信投信表示，中信小資高價30 ETF（00894）追蹤的特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族，能精準掌握台股多頭升浪，並兼顧風險分散效果。