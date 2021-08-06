失業率飆高 調查：新鮮人自動砍薪 期待薪資下修4%

5月中新冠肺炎爆發本土疫情，衝擊勞工就業，國內失業率更飆破10年半以來的新高，對於正好步出校門，展開求職的畢業生有哪些影響呢？根據1111人力銀行今（6）日公布的「新鮮人就業現況調查」發現，高達八成七新鮮人想投入職場，但對於薪資的期待已轉趨保守，期待薪資從33,258元轉為31,916元，下滑1,342元，減少4%，且新鮮人平均遞出13份履歷，僅獲三份面試邀約，實在好心酸。

根據1111人力銀行調查顯示，儘管疫情衝擊，但新鮮人計畫投入就業市場的比例仍然高達87.3%，只是疫情的出現也影響了新鮮人的求職信心，雖然步出校門已經超過一個月，卻只有22.1%的新鮮人已經找到工作，另外有15.8％的新鮮人將求職期拉長到二個月以上，還有高達45.5%的新鮮人對於何時能找到工作根本沒把握。

不只求職信心被影響，新鮮人嚮往的產業也已經出現翻轉，1111人力銀行表示，除了在疫情下業績依舊亮眼的「資訊科技業」、「工商業服務（金融業）」佔據前兩名，原本排名第三的「民生服務業」已經被「教育/政府/團體」取代。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，畢業季卻遭逢疫情爆發，讓今年應屆畢業的新鮮人自嘲「生於921，畢業於新冠」，儘管疫情已經逐步趨緩，警戒也降至二級，但對許多產業來說過去幾個月，應付突然爆發的疫情可以說是措手不及。內需型的「民生服務業」受傷慘重，也因此跌出新鮮人嚮往的產業排行榜，反觀「資訊科技業」業績持續成長，受惠於貿易戰轉單、台商回流及遠距、居家科技商機爆發，財政部統計，上半年出口達到2069.1億美元，年增31%，而「工商業服務(金融業)」在熱錢的帶動下證券與壽險兩大產業荷包滿滿，「教育/政府/團體」則因為收入穩定工作有保障的特性，在未來充滿不確定的前提下，異軍突起受到新鮮人青睞。

黃若薇分析，疫情也讓新鮮人對於薪資的期待轉為保守，在先求有再求好的心態下，自我下修期待值，才會在在短短半年內，因為疫情的爆發，整體新鮮人平均的期待薪資已經微幅下修4%。

而求職應屆畢業生最怕遇到的狀況包括，邀約面試數量少53.5%、被廠商已讀不回47.4%、屬意的企業不開缺40.2%、錄取通知被取消31.1%以及被砍薪水26.9%。為了找到屬意的工作，1111人力銀行調查發現，今年的畢業生平均已經投遞13份履歷，但獲得的面試邀約平均只有3份，存在不小的落差。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年的畢業季正好遇上疫情最嚴峻的時刻，不只大專校院取消實體活動，即使是準備徵才的企業也因為把主力放在維持企業運作的防疫工作上，求才面試因此暫緩，造成面試邀約減少，或是暫緩開缺，在選用人才的部分一度出現整體工作機會數下滑的狀況，隨著疫情趨向穩定，企業重新盤點人才缺口，恢復營運的同時人才需求也逐漸浮現，觀察1111人力銀行網站，目前有53萬筆工作機會數，其中企業徵才條件開出「不拘」及「無經驗可」的工作機會數32萬筆，與疫情最嚴峻的6月份相比，歡迎新鮮人的工作機會逐漸回升，顯示隨著疫情趨向穩定，企業逐步恢復正常運作。

黃若薇建議，在企業重新調整經營步調的同時，新鮮人可以積極主動出擊，才有機會盡快卡位職場，對比去年因為疫情而遞延的徵才趨勢，倘若疫情能控制得宜，企業的徵才潮可望在年底前重新升溫。

上述「2021新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行應屆畢業生求職會員進行立意抽樣調查，調查時間2021年7月20日到8月3日，總計回收共1,059份。

為了協助應屆畢業生順利找到屬意的工作，1111人力銀行也特別建置新鮮人找工作網站(https://www.1111.com.tw/freshman/)，新鮮人可以透過熱門的求才關鍵字或是科系找工作，來增加媒合的準確度，避免亂槍打鳥，找到更適合自己的職缺。