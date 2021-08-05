蝦皮拿電支執照機率渺 增資案將到期 等補件才能審

蝦皮支付進軍電子支付機會渺茫。由於經濟部投審會至今仍未通過蝦皮支付增資案，且下次開會時間為八月底，但蝦皮支付獲金管會核准的申請期限只剩下八天，屆時恐遭廢止許可，蝦皮支付將無法繼續作為蝦皮購物代收付的工具。

投審會代理發言人蘇琪彥今表示，蝦皮支付送件申請增資後，各部會都有提出例如資安等意見，且投資計畫也尚待釐清，目前全案正在等待蝦皮支付補件，補完件後才能審核；八月十三日的期限僅限金管會，投審會並無此補件期限。

蝦皮支付目前屬於經濟部主管的第三方支付業者，但前年因生意「做太大」，代理收付日均餘額達到三十一億元，已超過電支條例規範的一年日均餘額十億元的門檻，因此蝦皮支付被迫必須「升等」申請電子支付執照，金管會去年十一月中已核發許可，前提是必須在六個月內增資，才能核發營業執照。

金管會銀行局官員指出，蝦皮支付資本額為五百萬元，未來要做代理收付、收受儲值與轉帳業務，依規定必須要達到五億元資本額，蝦皮支付有承諾增資，但因為透過外資匯入資金來增資，必須先通過經濟部投審會審核。

不過，投審會至今仍未通過蝦皮支付的增資案，隨著金管會給予的八月十三日期限將至，蝦皮支付要拿到電支執照的機率渺茫。銀行局低調表示，依照規定，如果蝦皮支付無法如期向金管會申請營業執照，金管會可以廢止許可。

目前蝦皮支付會員數有上百萬，主要都是在蝦皮購物APP中使用，業界認為，蝦皮支付若要降低交易金額到電支標準以下，等於是要蝦皮購物降低營業額，研判不太可能，未來蝦皮購物可能必須找其他電支業者一起合作。