台積、聯發科發股息 7月外資匯出60.18億美元

受到歐元等主要貨幣貶值影響，我國外匯存底罕見縮水。中央銀行今（5）日公布，7月底我國外匯存底金額為5,430.76億美元，較6月底減少2.06億美元；根據央行蒐集到各國的最新統計，我國外匯存底餘額僅次於中國大陸、日本、瑞士和印度，名列全球第五大。

央行外匯局局長蔡烱民指出，7月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動；在主要貨幣變動部分，美元指數7月持平，歐元、加幣與澳幣呈貶值，日圓與英鎊為升值。

其中，歐元貶值0.18%，加幣下挫0.44%，澳幣貶值1.85%；另外，日圓升值0.89%，英鎊上漲0.65%，人民幣接近平盤。

央行統計顯示，7月底外資持有國內股票及債券的市值加上新台幣存款餘額，合計為6,983億美元，為四個月低點，並較6月縮減174億美元；外資持有新台幣資產約當外匯存底的比重下滑至129%，同樣為四個月低點，月減3個百分點。

蔡烱民解釋，主要是7月台股指數下跌逾2%、外資也賣超台股1,220億元，外資持有的股票市值也隨之縮水。

金管會昨日公布，外資7月淨匯出約35.1億美元，但金管會的統計為資產基礎，並未包含外資盈餘匯出，而7月台積電（2330）、聯發科（2454）發放股利後，外資均匯出股息，因此，央行以現金基礎計算，外資淨匯出金額高達60.18億美元。

央行提供資料顯示，中國大陸6月底外匯存底餘額為3兆2,140億美元，高居全球第一，月減78億美元；日本6月外匯存底餘額為1兆2,936億美元，排名第二，月減68億美元；瑞士外匯存底1兆189億美元，蟬連世界第三，月增165億美元。

印度7月23日公布外匯存底餘額為5,676億美元，月增14億美元，暫居我國之前。

對於瑞士外匯存底持續暴增，蔡烱民指出，根據了解是6月股價表現不錯所致，瑞士央行持有美國尖牙股，美股走高，帶動瑞士外匯存底帳面增加。