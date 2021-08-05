保單紓困上路滿月 今可望破90億元大關

貸款利率1.28%比勞工紓困還低的保單紓困貸款，自七月1日上路滿一個月以上，今（5）日放款金額可望突破90億元大關！新冠疫情衝擊國內經濟，民眾資金緊，調度需求高。據保險局今（5）日公布最新統計，截至4日為止，全體壽險業保單借款紓困已核貸新台幣86.12億元，其中光前三大壽險就貸出58億元。

經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案自7月正式開辦，保險局主祕蔡火炎今天公布保單借款紓困最新統計。自7月1日至8月4日為止，全體22家壽險受理件數達11萬6,729件，其中已核准11萬3763件，核准率97%。

受理總申貸金額合計87.94億元，核貸率近98%，以每天平均放款金額約2.5億元的速度，今（5）日就可能突破90億元大關。

金管會同時揭露目前個別壽險保單借款紓困核貸情形，光國壽一家就核貸33億元，占整體壽險業近4成比重，南山人壽與富邦人壽各核貸14與11億元排名第二、第三名。

因應疫情衝擊，金管會保險局協調全體壽險業提前在7月1日開辦保單借款紓困方案，開放5種資格保戶申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、符合政府個人紓困補助條件者、受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響以致經濟困難者；只要經業務員、服務人員判斷客戶符合經濟困難定義，即可向所投保壽險公司申請。

其中，受疫情影響以致經濟困難者共分為2種，首先為有雇主類型，例如因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者；其次，為無雇主類型，也就是保戶表達自己無雇主（包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等），因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。

保單借款紓困祭出1.28%優惠利率，優惠期間3年，符合資格的申請人在單一家投保的壽險公司申請額度累計最高10萬元，適用借款的保單原則為新台幣計價且需有保價金。其中，有21家壽險開放申辦期間自7月1日至9月30日止，台灣人壽則放寬期限到今年底前。