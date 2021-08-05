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掃到風颱尾也賠！雨淹50公分住宅火險最高賠9千元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

盧碧颱風則已在今（5）中午於中國廣東沿海登陸，雖未直接襲擊台灣本島，但民眾擔心「掃到風颱尾」，外圍環流影響恐怕造成中南部各地淹水。保險局今（5）日也提醒，民眾若有投保住宅火災險，自2020年元月自動增加納入因颱風或洪水所致損失也算到承保範圍內，只要淹水50公分以上，就賠7,000元~9,000元不等。

盧碧颱風雖未登陸台灣，但受外圍環流影響仍可能會帶來豪大雨，中央氣象局已提醒高雄、屏東防豪雨，嘉義、台南、台東防大雨。此外位於琉球海面的熱帶性低氣壓，下午2時形成今年第10號颱風銀河，同時間第11號颱風妮妲也生成，加上輕颱盧碧，目前台灣所處低壓帶中，共有三個颱風。

金管會提醒，民眾投保之保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者，如住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可於災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠

此外保險局副局長蔡火炎表示，自2020年元日起「住宅火災保險」之保障範圍已新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」之保障，保單還未到期就會從優自動擴充保障。金管會提醒保戶於颱風洪水發生後，如遇有建築物之淹水高度已達50公分，符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，其經查證屬實者，保險公司將依契約約定予以賠付。查至2021年6月止，國內住火有效保單件數有341萬5,590件，總投保率37.98%。

至於超過50公分怎麼賠？蔡火炎說，依保單條款，分成三區。各縣市分為三個區（新竹、台中、嘉義、苗栗、彰化等）賠償9,000、（台北新北台南高雄桃園金馬澎）8,000元及基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東市是7,000元的賠償。車庫也是住宅火災保險的承保範圍內，但這部份賠償是損失，若車庫沒有損害，清汙是清理費用而不是損失，不在承保範圍內。

此外，金管會已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各保險公司主動瞭解，如有災情，並應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；保戶如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及前開二公會之免付費服務專線，或洽詢二公會網址

中華民國產物保險商業同業公會網址請點此

中華民國人壽保險商業同業公會網址請點此

保險 颱風 理賠

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