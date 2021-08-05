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疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

盧碧颱風環流發威多處淹水 淹水50公分住火險也可賠

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

颱風「盧碧」外圍環流影響，高雄市今上午多處淹水，甚至有地方淹水達30公分高。金管會保險局今表示，民眾手上的住宅火險從去年1月起就有自動附加颱風洪水險，淹水達50公分以上就理賠7000元至9000元。

保險局主秘蔡火炎表示，從去年1月1日起住宅火險的保障範圍，已自動新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」，只要住火險保單沒有到期，不管新舊住火險保單都自動擴充颱風洪水險保障，保費不變，如果因颱風帶來洪水損害，就在保障範圍內。

蔡火炎表示，當淹水高度已達50公分以上，就達到給付標準。給付會分為三區域，新竹縣市、台中市、嘉義縣市、苗栗、南投、彰化等賠償限額9000元；台北市、新北市、台南市、高雄市等賠償限額8000元；基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等賠償限額7000元。也提醒保戶若不幸因颱風造成家中淹水，最好拍照留存證據，也方便事後向保險公司申請理賠。

針對住戶的地下停車場，蔡火炎表示，如果是車子被淹，是依照汽車車體險做損失賠償，而車庫雖是住火險承保範圍，但賠償的是損失，如果車庫沒有損害只是需要清理，屬於清理費用而非不動產損失，清理費用就不會在理賠範圍中。

颱風 淹水 保險

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