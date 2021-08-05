高股息ETF績效王漲不停 年化報酬率衝13%

台股7月震盪、8月反彈，高股息ETF的抗跌跟漲力突出，特別是今年高股息ETF「績效王」的元大台灣高息低波（00713）不僅下跌表現耐震，這波反彈更率先其他高股息ETF創股價新紀錄，累積今年上漲27%，優於大盤的19%；成立近四年報酬率64%，年化報酬率逾13%，表現同步領先多檔高股息ETF。

元大台灣高息低波是2017年9月才成立的台股高股息ETF，同樣是元大投信發行、受益人超過41萬人的元大高股息（0056）表現備受關注，讓這檔ETF相對不吸引人，但在追蹤指數有效發揮高息低波的特性下，ETF穩健成長，尤其今年高股息ETF表現較為領先，這檔績效率先稱冠後持續排行第一。

該ETF上半年漲幅20.9%，為今年高股息ETF績效王外，也領先大盤上漲20.5%，下半年行情遇亂流，迄今加權指數跌0.8%，但元大台灣高息低波6月換股後，又換到營運動能佳兼具波動小的成分股，使今年來到5日止的漲幅擴大到27%；3、4日股價更連續創高。

元大台灣高息低波強勢攻頂，同為台股高股息ETF，僅新光內需收益（00742）也創掛牌高價，該ETF今年來上漲約12.6%，其他如0056、國泰永續高股息（00878）、富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731）還在積極攻頂中。

元大投信ETF團隊指出，元大台灣高息低波有嚴密的選股流程，針對「市值」、「股利」、「品質」和「波動」四大面向進行挑股及投資配置，在股利配發品質、本益比、ROE、價格動能、獲利穩定度和營運現金流量等基本、技術面因子，都有完備的條件才會入列成分股，最後以量化模型計算最適持股權重，降低ETF波動。

元大台灣高息低波的中小股較多，但波動沒有特別高，且多數成分股有營運、配息持續成長特性，使ETF股價和配息都能逐步成長。

從該ETF成立來年年創新高，股利金額也穩定成長，2018、2019、2020年分別配息1.55元、1.6元、1.7元，為台股高股息ETF中，扣除有規模影響配息的國泰永續高股息，唯一配息連年成長，反映追蹤指數有效挑選優質股。

自2017年成立來，元大台灣高息低波總報酬率64%，年化報酬率更達到13%。少數美中不足是關注度較低，交易量待放大，建議分批布局，分散價格風險。

彭博統計，今年台股總股息有望超過1.5兆元，股利率將從去年的2.8%提高到3.3%，法人建議，可挑優質的高股息ETF，搭配有攻擊性的市值、趨勢型ETF，兼顧高配息和高成長。