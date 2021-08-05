外資7月淨匯出再擴大 連二月匯出1,500億元

外資連二月落跑？6月台股急速反彈，7月上旬更一度攻上萬八大關，但金管會今（5）日最新公布繼6月外資淨匯出19.15億美元後，7月再度呈現淨匯出，且單月金額放大至將近35.1億美元左右，再創今年單月新高，以今日新台幣兌美元收盤價27.781元來計算，折合新台幣約975億元左右，等於近二個月淨匯出有超過1,500億元。

6月台股加權指數上漲687點之多，漲幅逾4%，7月一度再攻破萬八大關，但是隨後就出現套利賣壓大舉浮現，截至月底指數下跌508點，最終收斂下跌了2.8%，外資連二個月賣超並匯出可能是原因之一。

據金管會統計，截至7月31日為止，外資累計賣超上市股票約5,028.43億元，上櫃股票約2.02億元。陸資則賣超上市股票約新台幣13.02億元與賣超上櫃股票約2.28億元。

據金管會今（5）日公布最新外資淨匯出入資料，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人卻淨匯出約35.14億美元；今年以來外資有四個月呈現淨匯出，除6、7月以外，包括2月淨匯出0.21億美元及3月淨匯出3.29億美元，但金額都很少，換算新台幣都不到百億元，6月淨匯出金額放大逾19億美元後，7月更進一步擴大。

外資4月、5月連續二個月都呈現淨匯入，包括4月淨匯入約新台幣1,400億元，5月再淨匯入近900億元，相當於二個月共匯入約新台幣2,300億元，尤其是外資5月在台股大震盪中，仍舊大舉淨匯入，是11年來同月最高紀錄，讓台股最終能守住萬七大關，令市場一片驚豔，但也有部份言論直指可能有「假外資」護盤的說法。

相較之下，6月台股上漲687點，7月再破萬八大關，外資似乎沒有「出走理由」，但卻一改之前大舉匯入的樂觀態度，連二個月轉為淨匯出。過去6月一向是股東會旺季，都是外資淨匯入賺現金股利的時機，今年股東會延期至7、8月，似已影響外資動向，引發市場議論紛紛。

不過所幸從今年來累計淨匯入金額來看，外資資金還是大多留在國內。據證期局統計，今年1月1日至7月31日止為止，外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約74.02億美元；陸資累計淨匯出約59萬美元，折合新台幣約2,056億元。

此外，外資持有台股市值餘額方面，金管會統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至7月31日止累計淨匯入約2,159.07億美元．陸資累計淨匯入約3,953萬美元，合計約2159.47億美元，折合新台幣仍有約6兆元左右。