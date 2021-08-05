疫苗保單夯！近五成民眾投保富邦產防疫商品

隨著疫苗施打持續普及，防疫險及疫苗險詢問度大增，根據金管會保險局公佈數據，截至2021年7月中，防疫險（含疫苗險）保單承保件數已達946萬件，顯示民眾對於「防疫保單」，購買的需求與購買行動顯著提升！ Money101針對民眾投保防疫險及疫苗險的經驗調查，結果顯示近六成的民眾有投保防疫險或疫苗險，而其中最受歡迎的為富邦產險的防疫商品。

疫苗保單比一比 富邦產險最受歡迎

針對防疫險及疫苗險的投保經驗調查，受訪者中約有71%的人在投保前有先做功課，了解防疫險與疫苗險的區別，而有57%的人在充分了解防疫險相關產品後會為自己或是家人投保；17%的人考慮投保；約有26%的受訪者未投保。

而在有投保防疫險或疫苗險的受訪者當中，最多人選擇投保的保險公司第一名為富邦產險（45.1%）、其次是國泰產險（12.3%），第三名為兆豐產險（9.6%）。針對選擇保險公司的原因，40%的受訪者選擇最直接方便的方法，即向已投保的保險公司購買防疫險或疫苗險；有26%的人參考身邊親友的意見；而22%的人選擇最符合自己需求的保單。

富邦產險推出的是可以網路投保的疫苗保障綜合保險，因疫苗住院1-4天，每次賠償1萬元，住院五日以上，再賠 5 萬元，兩者一年內最高理賠 50萬，此外，因為接種疫苗後又確認，接種疫苗後又確認住院，住院醫療實支實付最高 10 萬元，因「法定傳染病」而接受隔離，每次理賠5千元，保費399元。

Money101總經理朱本傑提醒，目前市面上防疫險及疫苗險商品琳瑯滿目，保障內容各有差異，加上目前只開放網路投保，若消費者在一時不察的情況下簽下保單，很容易買到其實根本不需要的保險，甚至有些保單還會有除外責任條款。而醫療險、失能險、長期照顧險等三種保險，其實都能保障因新冠肺炎衍生的醫療開銷，因次消費者在投保防疫險及疫苗險之前，不妨先確認自己既有的保單，同時仔細了解欲購買的保單保障內容。

「防疫險／疫苗險投保經驗問卷調查」為 Money101 針對20歲以上民眾自2021年7月19日至7月25日止，於網路問卷調查，共回收1,962份有效樣本。