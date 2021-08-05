快訊

空手道／保住生機！文姿云擊敗伊朗選手 分組1勝1敗

小S挺東奧國手遭出征 今打破沉默微博發文「我不是台獨」

疫苗保單夯！近五成民眾投保富邦產防疫商品

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

隨著疫苗施打持續普及，防疫險及疫苗險詢問度大增，根據金管會保險局公佈數據，截至2021年7月中，防疫險（含疫苗險）保單承保件數已達946萬件，顯示民眾對於「防疫保單」，購買的需求與購買行動顯著提升！ Money101針對民眾投保防疫險及疫苗險的經驗調查，結果顯示近六成的民眾有投保防疫險或疫苗險，而其中最受歡迎的為富邦產險的防疫商品。

疫苗保單比一比 富邦產險最受歡迎

針對防疫險及疫苗險的投保經驗調查，受訪者中約有71%的人在投保前有先做功課，了解防疫險與疫苗險的區別，而有57%的人在充分了解防疫險相關產品後會為自己或是家人投保；17%的人考慮投保；約有26%的受訪者未投保。

而在有投保防疫險或疫苗險的受訪者當中，最多人選擇投保的保險公司第一名為富邦產險（45.1%）、其次是國泰產險（12.3%），第三名為兆豐產險（9.6%）。針對選擇保險公司的原因，40%的受訪者選擇最直接方便的方法，即向已投保的保險公司購買防疫險或疫苗險；有26%的人參考身邊親友的意見；而22%的人選擇最符合自己需求的保單。

富邦產險推出的是可以網路投保的疫苗保障綜合保險，因疫苗住院1-4天，每次賠償1萬元，住院五日以上，再賠 5 萬元，兩者一年內最高理賠 50萬，此外，因為接種疫苗後又確認，接種疫苗後又確認住院，住院醫療實支實付最高 10 萬元，因「法定傳染病」而接受隔離，每次理賠5千元，保費399元。

Money101總經理朱本傑提醒，目前市面上防疫險及疫苗險商品琳瑯滿目，保障內容各有差異，加上目前只開放網路投保，若消費者在一時不察的情況下簽下保單，很容易買到其實根本不需要的保險，甚至有些保單還會有除外責任條款。而醫療險、失能險、長期照顧險等三種保險，其實都能保障因新冠肺炎衍生的醫療開銷，因次消費者在投保防疫險及疫苗險之前，不妨先確認自己既有的保單，同時仔細了解欲購買的保單保障內容。

「防疫險／疫苗險投保經驗問卷調查」為 Money101 針對20歲以上民眾自2021年7月19日至7月25日止，於網路問卷調查，共回收1,962份有效樣本。

疫苗 保單

延伸閱讀

新竹縣維持+0 第5輪疫苗意願、預約接種已開始登記

BNT疫苗9月到貨？郭台銘赴歐展開「催貨進行式」 陳時中回應了

注射新冠肺炎疫苗　兩大疾病族群千萬不能多喝水

苗栗第五輪疫苗獲配莫德納1.41萬劑 14日設6個大接種站

相關新聞

破解高息收迷思 南非幣重貶投資人當心利差小賺不敵匯差慘賠

南非幣基金的高配息特質，對國人有著無法抵抗的魅力，然而，不久前南非因暴動引發南非幣重貶，「賺了利差、賠了匯差」的案例層出不窮。

銀行推奧運刷卡加碼 中華隊拿越多金牌現金回饋越高

東京奧運即將進入尾聲，目前台灣累計共奪下11面奧運獎牌，分別是2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，後面的賽事還有奪金機會。銀行...

元富證獲金炬獎十大績優企業及十大績優商品肯定

新光金控（2888）旗下元富證券8月5日獲中華民國傑出企業管理人協會主辦第18屆金炬獎年度十大績優企業及以獨家開發的智能...

台股定期定額投資熱 國泰證逼進四成市占率

2017年1月16日正式開放國內證券商開辦台股定期定額服務，台股定期定額投資金額從一年12億元，一路陡峭攀升至2020年...

元大金控連5年入選富時社會責任新興市場指數成份股

英國富時指數公布2021年富時社會責任新興市場指數 (FTSE4GoodEmerging Index)成分股，元大金控連...

中壽積極響應政府政策 攜手4銀行助花蓮縣微型保險

中國人壽（2823）積極響應政府政策，落實公平待客，連續五年與與花蓮縣政府共同推動微型保險，今年進一步擴大影響力，攜手台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。