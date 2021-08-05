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銀行推奧運刷卡加碼 中華隊拿越多金牌現金回饋越高

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中華隊在東奧賽事表現亮眼。圖為東奧開幕式時中華隊進場。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在東奧賽事表現亮眼。圖為東奧開幕式時中華隊進場。特派記者余承翰／東京攝影

東京奧運即將進入尾聲，目前台灣累計共奪下11面奧運獎牌，分別是2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，後面的賽事還有奪金機會。銀行看中奧運商機，推出信用卡加碼活動，中華代表隊拿下越多金牌加碼現金回饋越高，若總獎牌數達到12面以上，可再額外加碼現金回饋0.1%。

王道銀行今宣布，為替東京奧運中華隊的精采表現喝采，再加碼推出「奪牌就是王道」刷卡加碼活動，即日起至8月31日止，只要到王道銀行官網活動專區登錄成功，在東京奧運期間，中華隊每獲得一面金牌，便可享王道銀行簽帳金融卡一般消費不限通路加碼現金回饋0.1%，獲得兩面金牌便加碼現金回饋0.2%，依此類推；此外，若中華隊獲得含金、銀、銅牌的總獎牌數達到12面以上，可再額外加碼現金回饋0.1%；活動每人最高加碼回饋上限新台幣200元。

同時，王道銀行也推出刷卡現金回饋加碼活動，即日起至8月31日以前，只要在王道銀行官網活動網址登錄成功後，持王道銀行簽帳金融卡消費，除享有原國內外一般消費不限通路1%無上限的現金回饋外，還有機會享一般消費不限通路國內加碼0.5%現金回饋、國外加碼1%現金回饋，國內外加碼現金回饋金額各上限500元，消費者最多可獲得國內1.5%、國外2%的現金回饋，國內每月限量登錄1000名，國外則無登錄名額限制。

東京奧運 王道銀行 刷卡

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