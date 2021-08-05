台股定期定額市場大成長 國泰證逼進四成市占

主管機關自2017年1月16日正式開放國內證券商開辦台股定期定額服務，開啟投資人定期定額投資，參與台股上市櫃企業長期獲利成長的投資契機，至今受到市場投資人高度的迴響。

開辦至今四年多，台股定期定額投資金額從一年12億元，一路陡峭攀升至2020年171. 3億元，三年大增13倍，根據最新證交所統計數據顯示，2021年上半年全市場台股定期定額投資金額達176.8億元，已超越2020年全年水準，顯示定期定額投資正是市場顯學。

國泰證券積極響應主管機關普惠小額投資人的政策，也成功發現並滿足小資族在台股定期定額的需求，今年以來每月扣款金額不斷創下新紀錄，於台股定期定額市占率已「近四成」。

國泰證券在今年5月正式突破百萬客戶規模，感謝客戶的支持，未來也將會持續站在客戶投資需求上，提供最適切的數位金融服務。

國泰證券指出，台股定期定額打中投資需求，獲得投資人高度青睞。國泰證券也持續聆聽客戶的心聲，不斷精進提供申購投資標的，從最原先僅提供台灣前50大權值股與人氣台股ETF做為申購選擇，截至目前，國泰證券提供投資人的申購標的已擴大至153檔、且仍持續增加中，包含80檔大型藍籌股及中型MSCI成份股股票。

另外還提供73檔ETF，投資範圍亦涵蓋全世界，舉凡目前時下最夯的國泰智能電動車、5G通訊、半導體及ESG等主題式ETF，投資人都能透過國泰證券的定期定額服務進行投資布局。

國際股市高檔震盪，台股第3季一度突破「萬八大關」，國泰證券認為，新冠疫情襲捲全球，詭譎的態勢不時讓市場措手不及，投資人若想在變動中持盈保泰，投資理念、投資工具、投資組合都需要與時俱進。國泰證券聆聽客戶需求，持續精進客戶服務，自今年8月9日起，台股定期定額將新增3個扣款日，即每月3、13、23日，加上原本每月6、16、26日，提供多達六個扣款日期。國泰證券希望與投資人一同營造更美好的財富生活，邀請客戶透過台股定期定額，為自己與家人擘畫人生的一桶金。

國泰證券總是以客戶需求為服務宗旨，台股定期定額不斷持續精進服務，至今創造多項市場佳話，舉凡降低投資門檻至1,000元即可申購、提供優惠手續費及增加扣款次數等。同時，為持續擴大申購標的範疇，除了股票為流動性良好的中大型個股外，指數型商品如ETF更加入時代潮流與人氣，例如電動車、5G產業、半導體、高股息、AI、ESG永續發展等相關ETF標的，都能在國泰證券台股定期定額服務裡手指輕鬆一滑即搞定。