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元富證報捷 獲金炬獎十大績優企業及十大績優商品

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
元富證券榮獲金炬獎雙項肯定，董事長陳俊宏（右）、總經理李明輝（左）。圖／元富證券提供
元富證券榮獲金炬獎雙項肯定，董事長陳俊宏（右）、總經理李明輝（左）。圖／元富證券提供

新光金控（2888）旗下元富證券8月5日獲中華民國傑出企業管理人協會主辦之第18屆金炬獎「年度十大績優企業」及以獨家開發的「智能行動選股APP」獲「年度十大績優商品」，肯定元富證券企業經營及產品開發成果優異。

元富證券董事長陳俊宏指出，元富證券自2018年加入新光金控後，運用金控母公司豐富的資源，在優化業務效率、提升資產報酬及擴大新產品及新業務規模都有極好的表現，2020年獲利更是創下公司成立以來新高，未來元富也將持續在各項業務上力求突破、創造更多佳績。2020年元富證券除持續維持債券優勢地位，複委託的成長力道強勁，電子交易業務也成長顯著，電子交易自占率創下歷年來新高，財管信託存量與累計淨收入也表現亮眼，與去年同期相比成長近80%。

此外元富證券於2020年囊獲眾多獎項，不僅在中央銀行、證交所、期交所、櫃買中心等多個主管機關評比競賽中獲得肯定，更於今年陸續獲得2021財訊財富管理大獎證券商「最佳客戶推薦獎」及「最佳公益推動獎」、「2021亞洲企業社會責任獎」、「第18屆國家品牌玉山獎」三項最佳產品等各種殊榮。

元富證券總經理李明輝表示，「智能行動選股APP」運用了Fintech AI技術及大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型及研究報告資訊，讓投資人短時間內可以隨時隨地掌握股市脈動。

「智能行動選股APP」有四大特色，第一、八方選股，秒速完成：淺顯易懂的八方選股操作介面，迅速地提供理財新手也能輕鬆選出投資標的股；第二、DIY結合組組樂，自組選股：滿足投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三、掌握關鍵籌碼趨勢：完善的個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四、完整股票健診功能：提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或擇優布局。

未來，李明輝指出，元富將持續朝智能證券邁進，順應數位金融的潮流以及使用者需求，繼續推出多項服務，以期望成為投資人在理財道路上的最佳夥伴。

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