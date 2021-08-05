SAS 計劃進行 IPO 專注於推創新及投資 AI 與分析

AI 與分析領域的全球領導者 SAS宣布，預計在 2024 年前準備好進行首次公開發行 (IPO)。在共同創辦人 Jim Goodnight 與 John Sall 的領導之下，SAS 已累積堅強的財務實力、品牌價值及市場領導地位，將朝下一階段邁進。

為了替 IPO 做好萬全準備，SAS 將開始籌組包含財務報表結構調整、特定營運程序精簡，並更加著重公司持續獲利的平台發展，讓利益關係人能從中受惠。宣布即將進行 IPO 後，SAS 會繼續投注大量資源並進一步開發自家的 AI 功能和進階分析軟體及解決方案，以便持續滿足客戶需求，並在高度競爭且日益擴大的變動市場中保有領導地位。

SAS 共同創辦人兼執行長 Jim Goodnight 表示：「藉由邁向IPO，可以為 SAS 的員工、客戶、合作夥伴和社群帶來新契機，讓他們共同分享成功的果實，並確保所有人都能享有最光明的未來。SAS 正穩健地向前邁進；我們已打造出深受信賴的品牌和平台，日後也會以此為基礎，繼續促進永續成長。SAS 具備堅實的營運和財務基礎，已經準備好迎向更美好的未來；現在，是時候開始譜寫新的篇章了。」

SAS 透過自家軟體和服務，為忠實的全球前 2000 大客群提供一流的 AI 與分析解決方案。此外，由於 SAS 擁有歷久彌新的市場地位、領先業界的分析平台和解決方案，以及深受信賴的品牌，對許多產業而言都是首選供應商，尤其是在金融服務、顧問服務、政府機關及醫療保健等領域。SAS 在各式各樣的市場都有出色的表現與實績，因此能夠在 AI 與進階分析領域居於明確的領先地位。自 Gartner 在 8 年前開始發表魔力象限報告以來，SAS 是唯一一間每年都獲評為「資料科學與機器學習平台魔力象限領導者」的廠商。

2020 年，SAS 不僅進帳約 30 億美元的營收，還達成連續 45 年獲利的成就；此外，在 2021 年上半年，SAS 的收益成長率已達 8.4%，顯示為了因應引起全球混亂的疫情，並回到正軌，客戶對資料和分析的需求日益增加。SAS 計畫在接下來幾年繼續加強堅實的財務基礎，為即將進入公開市場的目標做好完善準備。

長久以來，SAS 一直都站在企業公民和社會創新的最前線，協助客戶實現將世界變得更美好的決策，共同打造更永續的未來。SAS 運用自家軟體解決各種經濟、社會、環境問題，支持使用乾淨能源，並允諾協助達成聯合國的永續發展目標，將技術應用於提倡永續作法，藉此引導公司制定商業和氣候策略。SAS 與客戶、產業團體、非營利組織、政府機關和全球機構合作，運用分析技術滿足全世界最為迫切的各種需求，包括保育和保護環境、加強教育、減少人類所受的苦難，以及建造更為公正的社會。

SAS 對打造公司內社群的重大覺察及對員工的承諾，持續獲得全球肯定，獲得多項最佳工作場所以及工作文化先驅的殊榮。

Dr.Goodnight表示：「過去多年來，SAS 在創新、持續關注客戶以及具有強烈的企業認同感方面都聲譽卓著。在規劃 IPO 的過程中，我們會持續對品牌和平台投注資源，將公司的核心價值列為優先考量，並提供客戶所需能力，協助他們應對複雜艱難的挑戰。」