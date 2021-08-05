中壽積極響應政府政策 攜手4銀行助花蓮縣微型保險

中國人壽（2823）積極響應政府政策，落實公平待客，連續五年與與花蓮縣政府共同推動微型保險，今年進一步擴大影響力，攜手台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行及遠東國際商業銀行，集結更多力量，共同響應擴大善循環，提供逾萬名符合資格的花蓮縣弱勢家庭，有機會享有基本的意外身故及意外失能保障，讓社會安全防護網更加堅固，接住每個需要幫助的家庭。

中壽總經理黃淑芬表示，普惠保險是普惠金融重要一環，而微型保險更能彰顯其核心精神，讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障，同時中壽也能透過服務將關懷及協助延伸到花蓮縣內的弱勢家庭，為他們建構起一道保障防護網。黃淑芬總經理強調，企業社會責任是一項永續的承諾，中壽透過企業文化及精神來體現，今年更攜手四家金融合作夥伴，共同讓花蓮縣內經濟弱勢家戶能無後顧之憂地為生活打拼，守護更多家庭。

微型保險具有投保便利、免體檢、免等待期，保障內容簡單易懂的特色，當急難發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，提供保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。

長期以來中壽秉持與社會共融、共享、共好的初心，自 2014 年起推動微型保險，以愛與關懷的企業精神，主動捐贈予多個縣市及社福團體，擴大微型保險的保護傘，包括與台南市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣及台東縣等政府單位合作推廣，並將整個東台灣均納入微型保險安全網，至今全國逾三萬四千名符合特定條件的民眾獲得保障，在普惠金融中扮演了重要角色。

中壽積極推廣，成效備受主管機關肯定，並連續六年獲金融監督管理委員會肯定，更於金管會辦理「公平待客原則評核」機制，連續三年榮獲壽險業績優榮譽，充分實踐企業社會責任，讓保險成為社會安定力量，為台灣社會挹注正面能量。