行情夯 復華台灣好收益基金首次分紅、配息率近9%

近年來台股基金掀起配息熱潮，成為國內投資人參與台股市場的新選擇，其中首檔訴求不配本金、純分紅的台股基金-復華台灣好收益基金，8月5日首度發放分紅配息，配息率達近9%，表現更勝配息型台股ETF。

根據統計，被動式操作的台股ETF配息率約介於3%至6%，此次復華台灣好收益基金此次分紅配息能有近9%，凸顯其主動式操作的能力，透過經理人嚴選持股提升超額投資報酬，提升其分紅配息表現。

根據復華投信官網資料顯示，復華台灣好收益基金成立時即訴求在多頭為主的台股市場，追求以更多的本金，賺取資本利得來分紅，其分紅機制是以每半年所創造報酬的一半來進行分紅。

依照其評價日、淨值及分紅機制計算，預計每單位將分紅1.095元，若以除息日前一日8月4日淨值12.49推算，此次配息率將有8.77%，年化配息率估值達15.93%。此外，由於該分紅不是配發股息，將免計入個人綜合所得稅，也不會有健保補充費的問題。

復華投信認為，台股今年來屢創新高，雖然近期出現震盪，加上類股輪動快速，增加操作難度，不過台股獲利能力仍佳且評價具吸引力，若能嚴選持股及掌握趨勢題材，仍能有突圍機會，建議可透過具分紅機制的台股基金，同步掌握產業投資機會，並藉由每半年有機會實現之資本利得之回饋，滿足退休理財等需求。