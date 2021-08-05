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中信中國高股息ETF 獲追加募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中信中國高股息ETF（00882）為國內首檔聚焦香港掛牌陸股的高股息ETF，由於7月首次配息，單次配息率逾4%，受市場投資人追捧，基金受益人數急增至8.6萬人，占整體陸股ETF受益人逾3分之一；基金規模於7月單月急增48億，為此中信投信申請追加募集，並於7月30日獲准，額度為195億元。

中信中國高股息ETF追蹤恒生中國高股息率指數，主要成分股為金融、地產、能源等族群，近期中國股市因非基本面因素而下跌，對於長期領息的投資人而言，近期較低的股價有助提高股息率，目前指數股息率已高達9.18%，相對高於國內主要陸股指數的股息率。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示，全球經濟由於各國政府大興土木，強力推行基礎建設，加上市場資金浮濫，供應鏈壅塞推升終端產品價格，預期下半年通膨仍將持續揚升，有利地產、金融、能源等產業表現。

葉松炫說，中國政府自去年出台「三條紅線」政策，主要是要降低產業之財務槓桿，長期而言，官方的監管有助於產業健全發展。雖然監管風險仍未消退，但不少地產股的股價淨值比為歷史上首次跌破1，代表公司帳上資產高過市值，且三條紅線也有兩條達標，長期地產股的投資價值將愈發提升。

恒生中國高股息率指數的成分股中約53%企業註冊地為中國大陸、台灣以外地區，適用海外所得達100萬元以上須申報，超過670萬則須課稅的稅制。對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，可相對享有賦稅優勢。

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