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花旗銀：板橋分行行員4日確診 未來兩天全行消毒

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗銀行員工確診。記者潘俊宏／攝影
花旗銀行員工確診。記者潘俊宏／攝影

花旗(台灣)銀行板橋分行一名行員於8月4日晚間確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)。為保護員工及客戶健康，花旗在接獲通報後，板橋分行預計於8月5日及8月6日兩天暫停營業，進行全面清潔與消毒作業。並已協助全體板橋分行同仁進行檢測，並提供相關人員必要之協助，板橋分行預計於8月9日恢復正常營業。

花旗員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全是花旗最重要的考量。從去年疫情爆發以來，花旗積極採取多項高規格的防疫措施，包括持續實施異地辦公、居家辦公及分組上班，要求同仁在辦公室內需佩戴口罩，禁止聚集用餐，避免實體會議等防疫措施；同時提供有薪COVID-19疫苗接種假每劑兩天，以降低疫情傳播機會；辦公場所及分行不定時加強消毒及清潔，分行也持續進行量體溫、手部消毒並提醒客戶保持社交距離。持續遵照中央流行疫情指揮中心防疫規範，強化各項防疫工作，以保障大家的健康，持續提供客戶服務。

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