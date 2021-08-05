新台幣早盤升值5.8分 一度觸及27.775元
新台幣今（5）日以27.83元兌1美元開盤，升值0.3分；台股早盤以17,624.82點開出，小漲0.93點，新台幣早盤一度觸及27.775元兌1美元，升值5.8分。
美股周三漲跌互見，道瓊工業指數下跌323.73點，跌幅0.92%，收34,792.67點；標普500指數下跌20.49點，或0.46%，收4,402.66點；那斯達克指數上漲19.24點，漲幅0.13%，收14,780.53點；費城半導體指數收盤勁揚1.18%，收3,436.90點。
台股早盤震盪，新台幣以升值開出，低點一度達27.839元兌1美元，貶值0.6分，一度觸及27.775元兌1美元，升值5.8分。
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