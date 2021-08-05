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台企銀薪轉戶獨享服務 跨提、跨轉各五次免手續費

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
台企銀啟動薪轉戶服務升級，網路銀行增設「薪轉戶專區 」， 打造薪轉客戶數位尊榮體驗。圖/台企銀提供
台企銀啟動薪轉戶服務升級，網路銀行增設「薪轉戶專區 」， 打造薪轉客戶數位尊榮體驗。圖/台企銀提供

臺灣企銀（2834）今年針對薪轉戶權益大升級，推出薪轉戶獨享服務，除了享有跨提、跨轉各五次免手續費、基金下單、外幣換匯等專屬優惠外 ，網路銀行增設「薪轉戶專區」，打造薪轉客戶數位尊榮體驗。

臺灣企銀表示，根據內部薪轉戶分析統計，薪轉戶排除基本的新台幣活期存款外，前五大產品分別為信用卡、新台幣定期存款、外幣活期存款、黃金及證券，其中信用卡的持有比率近四成，一半以上是有效卡，此外薪轉戶更高達七成會使用網路銀行或行動銀行，結算至今年6月底，上半年線上總交易筆數已突破60萬筆，累計交易金額達250億元。

值得一提的是三級疫情開始後，平均每月交易筆數較疫情前更成長了五成，以上分析在在顯示，薪轉戶與銀行產品黏著度相當高，更是銀行數位服務的愛好者，臺灣企銀深知薪轉戶的重要性，已列為重點深耕客群。

今年針對薪轉戶推出四大優惠，活動期間至今年12月31日止。除了基本的跨行提款、轉帳各五次免手續費外，再享出國旅遊無痛換匯，美元最高減碼2分、澳幣、歐元最高減碼3分，輕鬆享有美、日、歐、澳多種幣別優惠匯率，讓您晉升換匯達人，出國旅遊超盡興。

此外，透過線上申購定期（不）定額基金，依扣款次數，再享手續費優惠最高三折起，小資族也能「Fund薪」投資，替自己加薪。

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