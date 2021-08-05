快訊

直播／全台有感！05:50宜蘭規模6.1地震 氣象局說明

盧碧出現轉折插曲另有颱風恐生成 中南部仍防致災降雨

元大期貨獲惠譽「twAA-/」信用評等 展望穩定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大期貨（6023）獲得惠譽國際信評授予長期信用評等「twAA-」，及短期信用評等為「F1+」，展望「穩定」，為全台首家榮獲惠譽信用評等的期貨商，亦為業界唯一蟬聯七年公司治理評鑑名列前百分之五的最優等級，代表市場各方機構對公司誠信經營給予最佳肯定。

依據惠譽信評報告顯示，元大期貨為元大金控的核心子公司，提供期貨及選擇權經紀服務，予集團客戶不可取代之角色，並與母公司間在管理層及營運上高度整合，給予穩定的評等反應出公司於集團核心子公司的地位持續維持。此外，相似元大在證券經紀業務的領導地位，元大期貨為台灣龍頭期貨商，公司不僅提供一般客戶期貨及選擇權經紀交易，亦服務元大證券以及其他較小獨立證券商法人客戶，強化元大在台灣金融市場地位。

元大期貨經營秉持深耕台灣、放眼亞洲目標，積極發展業務數位升級、團隊專業職能、客戶體驗及市場風險控管。元大期貨以證期合一政策進行業務推廣，藉完善數位平台交易功能、24小時系統維運與客服團隊，讓客戶在元大享有全方位的金融交易體驗。近年因疫情加速企業急迫數位轉型，元大期貨視疫情為差異化發展利基，秉持營運不中斷精神，與客戶間的互動由線下進展到線上，打造「線下有深度，線上有溫度」環境。

根據內部數據統計，今年線上開戶客戶數占比成長到八成，對比去年同期倍增成長；電子交易客戶數亦突破萬人，電子下單量高達97%，創下近年新高，顯示元大期貨數位金融服務逆勢穩定成長，展現嶄新數位商業模式。

元大金控 期貨 惠譽

延伸閱讀

元大期 獲惠譽twAA-信評

期貨商論壇／原油期 回測季線

29歲男100萬All in長榮期貨 3年狂賺7900萬

台指期收盤17,558點 下跌235點

相關新聞

大戶不愛線上 要臨櫃才有信任感

疫情警戒降級，但星展銀行卻宣布四成員工在家上班（ＷＦＨ），是否成為業界新常態？大型金融業高層表示，增加在家上班的比例在技...

熱錢湧進買股…台幣連三升 衝逾一個月新高

熱錢匯入買股，激勵台北股匯齊漲。匯銀主管指出，外資昨（4）日一天匯入約3億到5億美元之間，促使新台幣匯率終場升值9.7分...

玉山金：數位轉帳交易 超過九成

玉山金總經理陳美滿昨（4）日在法說會上表示，去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾四成，其中活躍顧客比率達75%，全...

一銀培育體壇好手 看見成果

第一銀行長期透過支持體育人才經費贊助、延聘國手級教練指導等方式推展舉重運動，本次東京奧運第一銀行舉重隊選手陳玟卉、高展宏...

居家上班 企業徵才新賣點

疫情帶來工作型態的轉變，星展銀行開首開先例，昨（4）日宣布等疫情結束後，在符合主管機關法規下，員工總工時最高40%可居家...

玉山金資產 突破3兆元

玉山金控昨（4）日在法說會上公布，今年6月金控資產正式突破3兆元，距離上次金控達2兆資產，只花了三年半時間，就完成第三個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。