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中信銀與LINE Pay Money串連 線上一次開戶加綁定

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情時代免接觸免臨櫃線上金融科技服務當道，中國信託銀行與LINE Pay及一卡通公司合作，今天首創中國信託網路銀行Home Bank APP綁定LINE Pay Money連結中國信託存款帳戶及註冊開戶導客服務，為金融市場提供全新的線上合作模式，民眾可以透過中信銀與LINE Pay Money帳戶彼此串連，提供最方便的線上開戶服務。

目前LINE Pay Money用戶可由LINE Pay Money電支平台，直連中信銀端進行數位帳戶線上開戶，同時完成約定連結銀行存款帳戶(Account Link)。民眾也可透過中信銀APP「行動支付」功能中的「錢包綁定」選項，進行LINE Pay Money帳戶連結中國信託存款帳戶的綁定。現在，沒註冊過LINE Pay Money的用戶，可以透過中信銀App引導至LINE Pay APP進行線上註冊流程，同步完成存款帳戶連結作業，透過網路線上串連雙方管道，讓民眾感受服務更便利，體驗更直覺。

LINE Pay Money去年即提供電支平台直連銀行端線上數位開戶，目前的合作銀行有中國信託、聯邦銀行、台新銀行、第一銀行及遠東商銀等，近期再上線永豐銀行，合計共6家，後續還會有新光銀行的合作。電子支付與銀行業者間的緊密合作開發創新，讓金融服務的面向更廣，服務更到位，有助行動支付市場日益活絡，讓民眾享受更優質的金融服務體驗。

中國信託 LINE Pay LINE

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