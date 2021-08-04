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元大期貨獲惠譽「twAA-/」信用評等 展望「穩定」

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

元大期貨（6023）宣布，獲得惠譽國際信評授予長期信用評等「twAA-」，及短期信用評等為「F1+」，展望「穩定」，為全台首家榮獲惠譽信用評等的期貨商，亦為業界唯一蟬聯七年公司治理評鑑名列前百分之五的最優等級，代表市場各方機構對公司誠信經營給予最佳肯定。

依據惠譽信評報告指出，元大期貨為元大金控的核心子公司，提供期貨及選擇權經紀服務，予集團客戶不可取代之角色，並與母公司間在管理層及營運上高度整合，給予穩定的評等反應出公司於集團核心子公司的地位持續維持。

此外，相似元大在證券經紀業務的領導地位，元大期貨為台灣龍頭期貨商，公司不僅提供一般客戶期貨及選擇權經紀交易，亦服務元大證券以及其他較小獨立證券商法人客戶，強化元大在台灣金融市場地位。

元大期貨經營秉持「深耕台灣、放眼亞洲」目標，積極發展業務數位升級、團隊專業職能、客戶體驗及市場風險控管。元大期貨以證期合一政策進行業務推廣，藉完善數位平台交易功能、24小時系統維運與客服團隊，讓客戶在元大享有全方位的金融交易體驗。近年因疫情加速企業急迫數位轉型，元大期貨視疫情為差異化發展利基，秉持營運不中斷精神，與客戶間的互動由線下進展到線上，打造「線下有深度，線上有溫度」環境。

根據內部數據統計，今年線上開戶客戶數佔比成長到八成，對比去年同期倍增成長；電子交易客戶數亦突破萬人，電子下單量高達97%，創下近年新高，顯示元大期貨數位金融服務逆勢穩定成長，展現嶄新數位商業模式。

元大金控 期貨 惠譽

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