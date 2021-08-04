台灣之光！合庫羽球隊載譽歸國 總經理親自接機
合庫銀行今（4）日指出，羽球選手戴資穎、周天成及王子維代表臺灣參加東京奧運並於今（4）日返國，合庫感謝選手們在東京奧運賽事期間努力為國爭光，為表達對參賽選手回國的歡迎之意，特別由總經理林衍茂帶隊，率領蔡佳平副總經理及同仁迎接選手們歸國。
本次東京奧運戴資穎獲得女子單打銀牌殊榮，是台灣奧運史上第一面羽球女子單打獎牌；周天成進入奧運男子單打8強，而王子維首度參與奧運也進入16強，都在奧運殿堂有精彩的表現，未來仍無可限量。為分享合庫健兒奪牌喜悅，合庫銀行目前已著手規劃如數位存款帳戶、信貸、網銀基金下單及信用卡等一系列優惠行銷活動。
合庫從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持台灣體育發展，長期以來支持選手不遺餘力。未來合庫將持續支持體育，加強國家體育競爭力，成為選手夢想的堅強後盾。
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