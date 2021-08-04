LINE優化團購付款功能 「揪團」整合純網銀支付

通訊軟體LINE調查發現，4成用戶曾在LINE聊天群組進行團購。為擴大收付款功能，LINE今天宣布「LINE揪團」完成與純網路銀行LINE Bank的串接，加上原本支援的LINE Pay Money，現已整合2大支付方式。

LINE台灣產品企劃部與研究員團隊團隊參考超過3000名台灣LINE用戶參與群組買賣的經驗，發現台灣超過4成用戶曾於LINE聊天群組進行團購。然而參與的團員不但需要註記品項與數量，就連付款也僅能透過現金、ATM或網路銀行轉帳。

LINE團隊觀察，發起團購的團長必須負責收款工作，還得彙整各訂單不同客製要求，流程複雜且需花時間統整數量與金額。這項調查還指出，近4成用戶希望LINE能在群組中建立商品上架與管理的功能。

現在LINE揪團已支援LINE Pay Money、LINE Bank兩大支付方式，讓收款對帳更方便。若團長選擇LINEBank收款，團員即使未開通LINE Bank，仍可用ATM或他行網銀匯款到團長的LINE Bank虛擬帳號。

在LINE Pay Money方面，只要團長跟團員都是LINEPay Money用戶，就能使用LINE Pay Money轉帳。