國泰投信全球基因免疫與醫療革命指數 取得資格認可
臺灣證券交易所今（4）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過國泰投信申請Solactive全球基因免疫與醫療革命指數資格認可。
證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數（Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index）」由Solactive AG指數公司所編製及維護，該指數自已開發市場國家（另含台灣、韓國，不含中國）上市的股票，先依市值、流動性標準及FactSet產業分類初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發之自然語言處理（NLP）系統ARTIS®進行評分和排序，找出在生技及基因產業高度投入之公司，現有成分股計50檔。
證交所表示，目前上市ETF總計121檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資的標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。
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