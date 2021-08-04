疫情使數位時代提早來臨 玉山：下半年仍須謹慎

疫情使數位時代提早來臨，玉山金控董事長黃男洲表示，玉山信貸、基金投資等業務七成以上都是數位往來，外匯交易數位占比更達98％，顯見數位金融已深入顧客生活，是金融業未來發展方向。展望未來，黃男洲表示，景氣復甦投資大，大企業不受疫情影響，若疫情控制得當、疫苗施打比率高將迎來消費浪潮，但經濟成長率逐季下滑，失業率及通膨提升，痛苦指數在增加，仍須審慎以對。

玉山金控今天召開法人說明會，玉山金控上半年自結净收益280.2億元，稅後净利102.5億元，較去年同期成長5.8%上半年每股稅後盈(EPS)0.81元、股東權益報酬率(ROE)10.96%、资產報酬率(ROA)0.69%。今年六月，玉山金控總資產突破新台幣3兆元，營運規模以過去10年複合成長率103%的速度快速成長。

玉山金控總經理陳美滿表示，受疫情影響，顧客對數位服務的需求成長快速，去年初以來，玉山行動银行服務使用人數增加逾4成，其中活躍顧客占比達75%，全行轉帳交易超過93%為數位交易，顯見數位金融已經深入顧客生活，也是金融業未來發展方向。在後疫情时代，玉山將聚焦數位轉型，並深耕ESG 永續機營的發展策略。

黃男州補充，去年因為疫情及降息，以銀行為主的金控獲利受到影響，但今年上半年表現不錯，整體獲利能力有望改善。今年上半年玉山銀行授信成長2.4％，七月持續成長，預估全年放款成長超過1000億元，今年會有8-10％的成長。

黃男洲說，戰爭、疫情及科技的力量都會改變世界，疫情使數位時代提早到來，食衣住行各方面都與數位脫離不了關係，數位將影響金融整體的面貌。面對病毒，全世界都是命運共同體；氣候變遷的問題，全世界也是命運共同體，是企業一定要做的事情。

玉山金控表示，手續費收入創新高是上半年獲利成長的主要來源，今年前六個月淨手收104.1億元為歷年新高，較去年同期成長6%，其中財富管理、證券經紀業務等淨手收分别為485億元及19.1億元，均為歷年同期最佳表現。黃男洲表示，股市熱、年輕人對股票投資興趣大，使玉山證券上半年獲利成長幅度233％。