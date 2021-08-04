一銀培育體育選手 舉重隊奧運奪銅

第一銀行長期透過支持體育人才經費贊助、延聘國手級教練指導等方式推展舉重運動，本次東京奧運第一銀行舉重隊選手陳玟卉、高展宏及謝昀庭等三位代表臺灣參賽，其中陳玟卉選手勇奪銅牌，運動生涯首度登上奧運殿堂，旋即為臺灣爭取榮耀，第一銀行也特別頒發獎金25萬元，鼓勵陳玟卉奧運初登板就有如此令國人驚艷的表現。

第一銀行舉重隊在本次東京奧運中，除了陳玟卉有亮眼佳績外，男子選手高展宏、謝昀庭分別於61公斤量級、109+公斤無限量級賽事展現堅強實力，堅持到底的鬥志及運動員精神備受肯定，第一銀行更於第一時間透過教練團表達關懷，鼓勵選手好好休息，未來仍有機會再邁向更高的舞台，為國爭光。

第一銀行每年投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，致力推廣運動風氣培育無數體壇好手，除了扶持舉重運動發展，還成立男子桌球隊，且每年更贊助八家國小至高中學校桌球隊，聘有國手級教練培訓選手，並提供營養金、服裝(含球具)、比賽費用、移地訓練費用、激勵獎金等資源。

此外，第一銀行也晉用優秀運動員成為行員，安排其退役後轉任教練，持續傳承經驗給下一代，保障完整職涯發展，目前約有20位行員由運動員退役轉任。

第一銀行於2019年度獲得教育部體育署體育推手獎-「金質獎及長期贊助獎」及「運動企業認證」雙獎殊榮，2020年度再度獲得教育部體育署體育推手獎-「金質獎及長期贊助獎」及「運動企業認證」，第一銀行表示，希望能發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育運動發展盡一份心力，讓國內運動發展更為蓬勃。