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勞工紓困貸款24小時撥貸超快 銀行曝光關鍵小幫手

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

自本土疫情爆發，行政院立即推出紓困4.0方案救急，而勞工紓困貸款於6月15日開辦後，公股銀行之一的第一銀行在開辦不到兩天的時間，核保件數達約1.6萬件，領先全體銀行，第一銀行指出，就是因核保作業導入了機器人流程自動化(簡稱RPA)，也因此加速核貸作業與效率。

近年來金融業為加速數位發展，除陸續推出智能客服、機器人理財、智慧櫃員機等金融商品服務外，也持續擴大RPA機器人應用範圍，像是勞工紓困貸款也是透過RPA機器人應用，讓處在疫情嚴峻之下，銀行也能兼顧員工分流、前線行員臨櫃業務負荷量及客戶權益。

根據信保基金資料統計顯示，第一銀行在本次勞工紓困貸款核保數為73,156戶、屬公股之冠，在公股銀行辦理勞工紓困中佔比約22％。

第一銀行表示，從受理、送保、審核、對保、撥款等因依靠全線上化作業，分行的員工並不需要介入手工處理，只要系統自行核對，就能快速找出符合資格的申辦人快速撥貸，因此這也讓營業單位行員的減少人工作業、加速流程。

而像是兆豐銀行也指出，今年勞工紓困貸款除數位進件比例高達97%，徵審流程也全程透過機器人取代人工查找及建檔作業，整體替代率高達八成，大幅提升客戶滿意度。

RPA機器人可運用範圍涵蓋包括KYC（認識顧客）、各類資料蒐集彙整、作業風險控管、業務統計報表及資訊安全等，對於企業來說，能達到節省人力及提升執行效率的成效。

第一銀行截至今年6月底止已上線87個RPA作業流程，運用範圍涵蓋總行及分行營業單位，累計減少逾60萬小時作業人力，相當於305位全職員工的工作量，預估年底前將有超過100個RPA作業流程正式上線。

第一銀行 機器人 兆豐銀行 疫情紓困

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