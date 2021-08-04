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國泰世華近5千台ATM推「代客普渡」 可捐出物資

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華近5千台ATM推出「代客普渡」，普渡物資可隨喜捐出或寄回，輕鬆搞定中元普渡。 國泰世華銀／提供
國泰世華近5千台ATM推出「代客普渡」，普渡物資可隨喜捐出或寄回，輕鬆搞定中元普渡。 國泰世華銀／提供

中元節即將到來，供品要怎麼準備、拜拜有沒有哪些眉角、群聚是否有風險？這些問題現在都不用擔心了！國泰世華將信仰文化與金融科技結合，除了年初於近5千台ATM開始提供的點燈服務外，本次更推出「代客普渡」服務，於ATM上就能進行祭祀法會報名。普渡法會當天不需親自到場，各合作宮廟於祈福法會結束後，會將普渡物品依客戶選擇捐贈給弱勢團體做愛心或寄送回來。疫情之下的貼心服務，不但可延續傳統習俗，也為全民防疫盡一份力！

貼心滿足民眾需求 與北港朝天宮推出限量媽祖普渡箱

國泰世華銀行集結全台北中南知名廟宇，包含北港朝天宮、台中三清總道院、基隆指玄宮仙公廟、臺南臺疆祖廟大觀音亭、三義行德宮等，提供民眾不受時間及空間限制，從ATM上便進能行祈福點燈及法會報名的服務。只要至全台國泰世華ATM點選「宮廟服務」選擇內容、填寫手機號碼後，即可透過金融卡轉帳或直接以現鈔完成付款，收到手機簡訊通知後，記得開啟宮廟服務網頁填寫資訊完成報名。

特別的是，國泰世華此次也與台灣媽祖信仰中心之一的「北港朝天宮」合作，推出限量10,000份的普渡供品「媽祖普渡箱」，內含專用金紙、18種豐盛祭品、疏文旗等普渡用品。即日起至2021年8月18日前，於全台國泰世華ATM皆可報名普渡法會，民眾完成報名後，朝天宮將於2021年8月20日(農曆7月13日)中元普渡法會現場陳列祭拜，並代客填寫祭祀文疏，及代客捐贈200元香油錢，讓民眾今年普渡不需東奔西跑，即可一站搞定供品採買、祭拜、捐贈等流程！

普渡祈福 再享限量通路好禮、購物金

疫情期間為保障客戶交易使用安全，國泰世華銀行除分行ATM已全面張貼按鍵保護貼，更增加全台ATM每日清潔消毒頻次，減低民眾使用服務時的接觸傳染風險，使用便利服務時更多一層保障。為歡慶國泰世華ATＭ新增「代客普渡服務」，即日起至2021年9月30日推出【國泰民安，擲筊有禮】活動，活動期間至全家、萊爾富、全聯之國泰世華ATM完成「宮廟服務」任1筆，通路購物金限量送

，另完成「跨行提款、跨行存款」任2筆，即可參加擲筊活動，挑戰擲出聖筊抽好禮，想體驗就趁現在。

國泰世華 普渡 北港朝天宮

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