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渣打銀推高利1.2%美元活存 開放150名職缺揪菁英

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場。
渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場。

積極拓展高資產客群與財富管理業務，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）宣布推出美金優利活存專案，專案年利率最高加碼1.2%，協助客戶靈活進行資產配置。

此外，渣打銀行將在台灣啟動大規模招募計畫，預計將開放優先理財客戶拓展專員、客戶關係經理與投資顧問等總計150個職缺。渣打銀行強調，將以更貼近市場需求的金融商品，結合專業貼心的人性化服務，持續提供台灣客戶完善的國際級銀行體驗。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場，台灣除了業務獲利不斷成長，在數位金融創新也屢有亮眼表現。近年來，亞洲強勁的經濟成長動能，更象徵消費金融業務的龐大潛力，也讓渣打集團對於深耕亞洲業務皆深具信心。台灣消費者對金融創新的接受度，更讓台灣在渣打集團推動數位化過程中扮演關鍵角色，未來渣打銀行在台灣將持續投資發展更多元的數位銀行平台，並透過與生態圈夥伴結盟合作，加速壯大在台業務規模，並結合渣打集團資源，讓在地客戶也能取得國際級的銀行服務，邁向台灣消費者首選的外商銀行。

林素真指出，不論是高資產客群或個人金融業務，台灣都是渣打集團的策略重點市場，而因應全方位的業務蓬勃發展需求，渣打銀行在台灣將進一步深化業務布局，並將透過招募計畫，號召優秀人才，以更充實完善的資源服務在地客戶。渣打銀行預計將開放150個多元職缺，包括優先理財客戶拓展專員、客戶關係經理、投資顧問及信用貸款業務等，歡迎全台灣的金融菁英加入渣打銀行的行列。

美金優利活存　最高加碼1.2%

渣打銀行也持續規劃具競爭力的金融商品，讓優秀的產品力成為同仁衝刺業務的後盾。好評熱銷的美金活存優惠，即日起至10月31日，渣打銀行加碼推出美金活存優利活動，優先理財貴賓完成登錄後，美金活存新資金可享最高達1.2%優惠年利率；而因應高資產族群投資習慣，渣打銀行更提供專人到府開戶服務（註），兼具客戶隱私與便捷性。此外，渣打銀行全新優先理財客戶自8月1日起至10月31日，透過分行或電話理財首次申購基金、且單筆達NT$100萬以上，可享當日零手續費優惠；同時還有外幣匯入款手續費全免的優先理財專屬禮遇，協助客戶以更輕鬆的成本達成多元投資布局。詳情請洽渣打銀行活動官網及分行詳細說明。

渣打銀行 金融業

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