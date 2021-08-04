和逸、慕軒飯店出示快篩、疫苗證明 享房費折抵再升等

迎政府降級解封，國泰飯店觀光事業旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，即日起至8月31日止推出「Stay Safe防疫安心雙重優惠」，第一重凡出示入住前三日快篩陰性證明，可現折住宿費300元；第二重憑疫苗接種紀錄即享房型升等，只要具有上述證明，更可同時適用兩項優惠。

為旅客妥善規劃接下來的夏日假期，和逸、慕軒飯店同步提供「新生活提案」住房專案每晚含早餐2,188元起，或選擇在房內舒適的品嘗肋眼牛排、吮指海鮮桶、精緻午茶點心等各飯店美饌「輕旅食光一泊二食」專案每晚2,688元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。

國泰飯店觀光事業全面嚴格執行各項防疫措施，落實四大安心準則「依循防疫最高清潔消毒標準」、「訪客實聯制」、「自主控管住房量少於1/2」及「設施限量與分流」，飯店餐廳均採取梅花座、桌面加裝透明隔板並拉開桌距保持社交距離，服務人員一律配戴口罩、手套與防護面罩，強化清潔消毒頻率，讓旅客甩擔憂、盡享安心住宿用餐服務。

「新生活提案」住房專案即日起至9月30日止，全台和逸飯店可選擇擁有鳥瞰高雄港都美景的「高雄中山館」每晚最低只要2,188元起，位於台北都會精華區，高評價首選的「台北民生館」每晚2,388元起、「台北忠孝館」2,588元起，以人氣卡通頻道主題旅宿聞名的「台南西門館」3,188元起，或深蘊海洋風格的旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」每晚4,388元起。還可體驗坐擁敦化林蔭景觀，兼具品味與質感受台北米其林指南推薦的「慕軒飯店」，亦提供每晚3,188元起的優惠。

和逸與慕軒飯店共同推出「輕旅食光 客房安心饗食版」一泊二食專案，含早餐，還可在房內安心享用各館特色午茶或晚間套餐，午茶提供手工菠菜鹹派、鮭魚可頌或總匯三明治，晚餐主菜則可選擇碳烤Prime級紐約客牛排、油封鴨腿及香辣吮指海鮮桶等美饌，即日起至9月30日前預訂此方案，和逸飯店雙人房優惠價2,688元起、四人房4,388元起，慕軒飯店每房4,788元起。