力推數位金融 元大投信線上開戶、電子交易雙雙衝6成

元大投信響應防疫、力推數位金融有成，國內疫情爆發以來，該投信力推數位金融服務，推動線上開立「基金理財帳戶」的開戶優惠，並不時推出基金電子下單優惠活動。據統計，元大投信今年第2季線上開戶比重較第1季大增24個百分點，達到65%，今年上半年線上交易累積金額成長37%，線上定期定額扣款筆數也躍增74%，反映推動數位金融服務已有具體成效。

元大投信第2季線上開戶比重跨越六成，整體電子交易在疫情期間更是快速成長，電子交易筆數占整體交易的比重提升到近六成，去年同期為四成，近一年增加近20%。

元大投信數位發展團隊表示，金融科技持續進步下，電子交易已為趨勢，其「三省優勢」大幅優化民眾的金融服務體驗：「省時間」，線上開戶、下單都快速；「省出門」，住哪邊聯網就搞定，無空間侷限；「省紙張」，不用填紙本文件，減少麻煩又環保愛地球。

疫情期間線上操作免實體接觸，「０接觸」降低人流及染疫風險，更是守護大眾安全及防疫最佳指南。

元大投信將持續配合防疫及強化投資知識推廣，新一波電子交易優惠專案自即日起到9月30日止，透過「元大基金理財網」、元大投信「FundTech」APP，線上申購本優惠專案特別精選的九檔基金，輸入專屬序號「SUMMER」，該筆交易可享有終身定期定額的手續費優惠。

專案精選的九檔基金，包括國內規模最大的台股基金-元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣卓越50（0050）ETF連結基金、元大台灣高股息（0056）ETF連結基金；「元大五小福」台股系列基金-元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金、元大多福基金，以及收息類的元大全球不動產證券化基金。