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公司債未能履約 台開及其普通公司債列為變更交易方法

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

自110年8月4日起，台灣土地開發（2841）及其普通公司債列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易交方式。

臺灣證券交易所表示，台開因其2018年第一次有擔保普通公司債到期無法償還，核有證交所營業細則第49條第1項第8款及第49條之2第1項第2款規定之情事，自8月4日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

櫃買中心表示，台開公司上櫃普通公司債自8月5日起變更交易方法，因台開8月3日發布重大訊息，公告該公司無法履行2021年8月3日到期的普通公司債所約定義務，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第7款規定，將台灣土地開發股份有限公司之上櫃普通公司債(債券代碼：B85005，債券簡稱：P05台開2；債券代碼：B85006，債券簡稱：P05台開3；債券代碼：B85008，債券簡稱：P09台開1)列為變更交易方法有價證券，證券商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

台開 債券 公司債

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