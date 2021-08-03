全球人壽今獲最佳社會責任與最佳整合傳播雙獎

秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽致力於善盡企業社會責任，並透過整合傳播方式，散播「愛與責任」的種子在每個社會大眾的心裡，持續讓「愛與責任」成為善循環的起點，更因此榮獲本屆現代保險「保險信望愛獎」之「最佳社會責任獎」壽險組優選、「最佳整合傳播獎」優選雙獎肯定，頒獎典禮於今日(8/3)採線上直播公布獲獎公司。

全球人壽榮獲「最佳社會責任獎」壽險組優選肯定，不僅達成8項聯合國永續發展目標（SDGs），更長期支持忠義基金會公益團體，傳遞保險相互扶助的精神。全球人壽長期透過「認養、體驗、義賣」三步驟，支持忠義基金會，包括認養「我的一畝田、我的一畝茶」，保證收購以友善農法耕種的稻田及茶園，支持台灣農業永續發展，自2012-2021年累積友善農業義賣總金額超過新台幣一千萬元；發揮二次公益的義賣結合捐血活動，2016-2020年累計募得18.5萬c.c.的血補充國家血庫 。

此外號召同仁響應，結合內外勤之志工活動陪伴，增加弱勢孩童社會參與，包含小朋友體驗割稻等數場志工陪伴活動與邀請參與大型健康促進活動；更將可愛石虎「Take me home」設計理念融入輔銷贈品，邀請大眾關注忠義孩童及瀕臨絕種動物議題。公司重視ESG議題，持續發揮影響力並將企業永續發展融入經營模式中。

2020年之企業責任報告書獲得第十三屆TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告獎─金融及保險業銀獎」及「企業永續卓越案例─社會共融獎」二項殊榮，2021年出版首份企業永續報告書，展現落實永續發展的決心。

全球人壽亦舉辦多項公益活動來喚醒大眾對忠義基金會的關注，包括連續兩年舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，號召千人報名響應公益捐助部分報名費給忠義基金會，並推廣健康運動與社會參與；藉由拍攝「娘家永在」影片，真實記錄保育員與失依兒少的互動，讓大眾以不同角度認識忠義基金會，該片更榮獲2021台北金鵰微電影展《年度十大永續微電影-年度最佳影片》獎；舉辦保戶子女獎學金「公益加一加」活動，逾半數獲領獎學金的學子主動捐出10％獎學金，全球人壽亦捐出相同金額，2020年連同「娘家永在」紀錄片觀看次數達標募資，共捐贈20萬元予忠義基金會，凝聚公益力量、發揮企業社會責任。

此外，全球人壽以2019年品牌工程「因為愛 責任在」整合傳播專案，榮獲本屆「最佳整合傳播獎」優選。2019年適逢公司成立25周年，「因為愛 責任在」整合傳播專案以兩支親情篇影片作為「前導發酵」，用親子間愛與責任揭開序幕，再以拍賣會篇影片深化傳達不同族群都有自己的愛與責任，同時延伸推出「全球人壽x商業周刊：加減乘除的人生算式」社群影片，展現愛與責任的多重樣貌。更於母親節期間的「孩子，媽媽希望你成為更好的自己」影片來「延伸口碑」，深化「因為愛 責任在」的品牌理念。

全球人壽也以2020年「Mother Earth 全球挺全球」品牌傳播專案入圍「最佳整合傳播獎」。2020年適逢新冠疫情全球延燒，全球人壽在母親節也推出與過往不同的「Mother Earth全球挺全球」品牌傳播專案，運用多國語言，以寫給地球母親一封信傳遞對這片土地、世界以及對地球母親的愛與責任，平面廣告更運用畫面將文案與地球一分為二，象徵全球已超過二分之一國家與人口受到疫情侵擾，盼世界各國能團結挺過難關，並同步透過網路關鍵意見領袖(KOL)傳播力量，提升社群影響力與口碑分享。

2021年全球人壽更充分展現執行企業永續發展的決心，提升到落實ESG(環境、社會、治理)永續發展，今年度為呼應「公司治理3.0」及「綠色金融行動方案2.0」政策，將企業社會責任報告書正式更名為全球人壽首份「企業永續報告書」，並以數位互動體驗模式，親民闡述理念，展現公司績效亮點。全球人壽2021「企業永續報告書」接軌國際，揭露內容經獨立第三方確信；自主提升規格，揭露「氣候相關財務揭露(TCFD)」推動情形，同時納入「永續會計準則(SASB)」及「永續保險原則(PSI)」索引，內容完整涵蓋「永續治理」、「客戶關懷」、「友善職場」、「幸福社會」及「環境保護」五大永續發展藍圖，闡述公司在ESG永續發展的績效及理念作為。