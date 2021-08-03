保險信望愛獎揭曉 國泰囊括多項大獎

數位轉型、服務創新帶來綜效，國泰人壽、國泰產險於本屆「保險信望愛獎」獲得9項大獎，以及3項優選，合計12項獎項。國泰除向廣大客戶感謝，更不忘得獎的使命—永續責任與承諾。

國泰人壽運用累績的數位轉型基礎，發揮強大應變、敏捷及學習力，打造遠距投保、保全、理賠、保費等一條龍保險服務「CVX泰好保」平台，實現total solution，為業界立下標竿，並催生服務客戶及銷售的新形態，截至目前運用「CVX泰好保」已達近5萬件遠距投保件數、遠距保單服務受理也超過3,500件，深受青睞。

國泰產險於去年疫情緩和之際，發表產險業界創新概念「碎片化保險」，即是將各式保險功能拆解，消費者僅需選取需要的「組裝」，在「BeSafe享出門」數位平台，就能完成投保，讓保險變得輕巧又聰明，也因線上投保便利性，截至目前「BeSafe享出門」已達6.6萬件投保件數，成為時下最夯的懶人包投保平台。

國泰人壽榮獲本屆保險信望愛獎4項大獎：「最佳商品創意獎」、「最佳保險教育貢獻獎」及「最佳通訊處獎-專招台中長鴻通訊處」；個人獎部分則由資深副總經理吳俊宏榮獲「最佳專業壽險顧問獎壽險內勤組」。另外也獲得3項優選，「最佳整合傳播獎」、「最佳通路策略獎」及營業單位區部協理萬國興的「最佳保險成就獎」。

國泰人壽於2018年就率先提出並再定義保險的價值，應該由「事後補償」走到「事前預防」，而最新的升級版「Cathay Walker Plus」，串聯健康產業夥伴，首創會員等級制度，帶民眾一起實現健康、好好生活，截至目前已有近41.8萬人加入會員。

國泰產險的專業表現及實踐社會關懷精神，獲高度肯定，榮獲公司類「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳商品創意獎」3項大獎。個人獎部分，副總經理林秋瑞榮獲「最佳保險成就獎」、督導何子健榮獲「最佳專業顧問獎」。透過專業及科技力，推出「ETC高速公路碰撞事故費用補償保險」打造零死角防護罩，商品規劃除符合節能減碳的國家政策外，投保流程中亦包含諸多創新設計，榮獲「最佳商品創意獎」。

國泰產險以「全齡風險、全面識別」作為促進社會共榮主軸，且以「環境保護，國泰當責」的精神，推出綠色保險商品與數位低碳服務流程，領先同業且為業界唯一取得環保署碳足跡標籤與減碳標籤者，獲頒「最佳社會責任獎」。此外，在人才培育方面，國泰產險因應數位轉型，設計多元進修課程，鼓勵員工進修與取得專業證照，提升核心競爭力，獲「最佳保險專業獎」肯定。

展望未來，國泰將持續以永續ESG結合核心職能，以客戶為中心來提供最暖心的服務，建構永續競爭力，創新服務更升級。